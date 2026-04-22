Wildberries добавил долгожданную возможность — она экономит и время, и деньги

Александр
Маркетплейс Wildberries позволил отказываться от ненужных товаров даже без визита в ПВЗ. Раньше для этого нужно было идти в пункт выдачи или платить по 100 рублей за каждый отказной товар.

До 2026 года отказаться от товара бесплатно можно было только в течение получаса после оформления заказа или после его прибытия на ПВЗ, но в пункт нужно было идти самостоятельно. Если просто не забирать вещь, за её возврат со счёта списывались деньги (обычно 100 рублей, а в случае с крупногабаритом больше). Затем в приложении появилась возможность отменить доставку, но плата за это была такая же, как если бы вы не пошли в ПВЗ и не забрали товар — 100 рублей за каждую позицию.

Теперь плата и возврат стала символической — 1 рубль с каждого товара. Отменить доставку можно только в приложении Wildberries, на сайте такой возможности нет. Возможно, это нововведение распространяется не на всех клиентов, и кого-то плата за эту услугу не была снижена.
