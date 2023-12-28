Wildberries добавит заветную кнопку к заказам. Лучше поздно, чем никогда

Сервис тестирует систему отмены заказов, на случай если выбран не тот товар или была допущена ошибка при оформлении. Однако времени на сброс покупки не так уж и много.
Как сообщает пресс-служба Wildberries опция станет доступна в январе. Обновление вводится постепенно. Клиенты с оплатой при получении — в приоритете — таких у маркетплейса больше 80%. Отменить доставку можно будет в первый час после заказа или до момента, пока продавец не начал сборку. Кнопка появится в разделе «Доставки» возле карточки товара на сайте или в мобильном приложении.
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Кроме того, на первых этапах отмена заказа будет доступна только для товаров, которые хранятся на личных складах продавцов. Позже возможность распространится на все категории товаров и для всех клиентов без исключения. Если доставку товара нельзя отменить по кнопке, то отказаться можно в ПВЗ при получении или оформить возврат в соответствии с правилами площадки.
Пока покупатели, которые делают покупки по предоплате, отменить заказ можно через обращение на электронную почту sales@wildberries.ru.