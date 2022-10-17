Wildberries и «Авито» попали в очень неприятную ситуацию



Компания Duracell пожаловалась на две росссийские интернет-площадки, утверждая, что они торгуют контрафактом. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, российское подразделение американской компании Duracell направило письмо на имя президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова и директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерины Приезжевой. В нем содержится жалоба на две российские интернет-платформы — Wildberries и «Авито».



Компания считает, что упомянутые маркетплейсы безответственно относятся к тому, какие товары у них продаются, и утверждает, что их «механизм борьбы с контрафактом дает сбои». Например, лоты с подделками могут удаляться не сразу после обнаружения, а спустя 3 недели, причем иногда после удаления такие товары почти сразу появляются в продаже снова. «Дюраселл Раша» пишет, что у «Авито» отсутствует автоматизация проверки товара на подлинность.



В заключение Duracell хочет, чтобы упомянутые платформы подключились к единой системе контроля за контрафактом. Компания отмечает, что опыт с другими маркетплейсами, например, OZON и «Яндекс Маркетом» у нее сугубо положительный.