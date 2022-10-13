Wildberries Яндекс Маркет

Wildberries и «Яндекс Маркет» начали бороться с фейковыми скидками

Александр



Несколько российских маркетплейсов запустили алгоритмы, которые изучают цены на товары и выявляют ненастоящие скидки. Не секрет, что многие продавцы промышляют таким, вводя покупателей в заблуждение — указывают, что изначально товар стоил очень дорого, а теперь его якобы можно приобрести за копейки в сравнении с начальной ценой.

Wildberries запустил ИИ-алгоритм, показывающий реальные цены товаров, а не те, которые придумал продавец. Чтобы увидеть такие цены, нужно отсортировать товары по фильтру «Сначала выгодные», что уже доступно как на сайте, так и в мобильном приложении. Тем самым Wildberries будет бороться с продавцами, которые манипулируют ценами, чтобы попасть в топ выдачи и увеличить продажи.

Аналогичная функция появилась и на «Яндекс Маркете» — эта площадка сравнивает цены на товары продавца у себя с ценами в других маркетплейсах. Карточки товаров с завышенными ценами и фейковыми скидками будут получать меньше просмотров, а продавцам таких товаров направят уведомления с просьбой изменить ценовую политику и не обманывать покупателей. При этом «Яндекс» не будет устанавливать требования к ценам на товары, их по-прежнему указывают сами продавцы.

Не исключено, что в дальнейшем и другие маркетплейсы начнут наводить порядок с ценами и скидками.

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Комментарии

+23
NYX
Когда ВБ уже перестанут присылать свои акции обоссанные, лучше пусть скажут. В настройках все рассылки отключены и все равно они шлют, шлют и шлют. Поддержка разводит руками
час назад в 20:02
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