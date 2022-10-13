Wildberries и «Яндекс Маркет» начали бороться с фейковыми скидками





Несколько российских маркетплейсов запустили алгоритмы, которые изучают цены на товары и выявляют ненастоящие скидки. Не секрет, что многие продавцы промышляют таким, вводя покупателей в заблуждение — указывают, что изначально товар стоил очень дорого, а теперь его якобы можно приобрести за копейки в сравнении с начальной ценой.



Wildberries запустил ИИ-алгоритм, показывающий реальные цены товаров, а не те, которые придумал продавец. Чтобы увидеть такие цены, нужно отсортировать товары по фильтру «Сначала выгодные», что уже доступно как на сайте, так и в мобильном приложении. Тем самым Wildberries будет бороться с продавцами, которые манипулируют ценами, чтобы попасть в топ выдачи и увеличить продажи.



Аналогичная функция появилась и на «Яндекс Маркете» — эта площадка сравнивает цены на товары продавца у себя с ценами в других маркетплейсах. Карточки товаров с завышенными ценами и фейковыми скидками будут получать меньше просмотров, а продавцам таких товаров направят уведомления с просьбой изменить ценовую политику и не обманывать покупателей. При этом «Яндекс» не будет устанавливать требования к ценам на товары, их по-прежнему указывают сами продавцы.



Не исключено, что в дальнейшем и другие маркетплейсы начнут наводить порядок с ценами и скидками.

