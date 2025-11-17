Wildberries изменил правила оплаты популярной категории товаров

Маркетплейс Wildberries ввел возможность оплаты товаров из категории «Продукты питания» при получении. Ранее все пищевые товары на площадке можно было приобрести только по предоплате.
- Оплата при получении в пунктах выдачи
- Оплата курьеру при доставке на дом
- Предоплата банковской картой онлайн
Новый порядок оплаты распространяется на весь ассортимент продуктового раздела:
- Бакалея и крупы
- Молочная продукция
- Кондитерские изделия
- Напитки
- Полуфабрикаты
- Другие категории продуктов питания
При этом сохраняются все действующие акции и специальные предложения маркетплейса. Покупатели по-прежнему могут возвращать продукты ненадлежащего качества в установленном порядке. Для продавцов это означает потенциальный рост аудитории, но также требует внимательного отношения к срокам годности продукции и качеству упаковки.