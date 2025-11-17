Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Wildberries изменил правила оплаты популярной категории товаров

Александр


Маркетплейс Wildberries ввел возможность оплаты товаров из категории «Продукты питания» при получении. Ранее все пищевые товары на площадке можно было приобрести только по предоплате.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Покупатели Wildberries получили возможность выбирать способ оплаты для продуктов питания:

  • Оплата при получении в пунктах выдачи
  • Оплата курьеру при доставке на дом
  • Предоплата банковской картой онлайн

Новый порядок оплаты распространяется на весь ассортимент продуктового раздела:

  • Бакалея и крупы
  • Молочная продукция
  • Кондитерские изделия
  • Напитки
  • Полуфабрикаты
  • Другие категории продуктов питания

При этом сохраняются все действующие акции и специальные предложения маркетплейса. Покупатели по-прежнему могут возвращать продукты ненадлежащего качества в установленном порядке. Для продавцов это означает потенциальный рост аудитории, но также требует внимательного отношения к срокам годности продукции и качеству упаковки.

1
Cсылки по теме:
Найден способ зарабатывать на заказах с Wildberries. Забираешь свои вещи — а тебе ещё и платят!
На Wildberries появилась опция, которой не найти больше нигде. Уже можно попробовать!
Wildberries добавил очень полезную возможность. Теперь никаких неожиданных списаний

Рекомендации

Рекомендации

Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay
Мессенджер MAX получил долгожданную опцию, которую запрещено внедрять в Telegram и WhatsApp
Стало известно, кому выгодны постоянные отключения мобильного интернета по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии