



На этой неделе маркетплейс Wildberries ввёл комиссию 2% при оплате с помощью карт Visa и Mastercard. Если оплачивать картой «Мир», системой SberPay или с помощью СБП, такая комиссия не взимается.



Компания Visa оказалась недовольна нововведением:





Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе. Мы убеждены, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты.

«Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему», — рассказали изданию РБК в Wildberries.

Мы внимательно анализируем ситуацию с Wildberries и обеспокоены возможной дискриминацией миллионов держателей карт Mastercard - активных участников рынка электронной коммерции. В соответствии с правилами нашей платежной системы запрещено взимание торговым предприятием дополнительной комиссии (surcharge) с держателя карты», — рассказал Малиновский. «В настоящее время мы работаем над скорейшим урегулированием данного инцидента в интересах держателей карт.

Wildberries тем временем пояснил, что для обладателей Visa и Mastercard цены не повышались, просто теперь при оплате пользователь видит сумму эквайринга (банковских отчислений за платёж). Пользователи карт «Мир», СБП и системы SberPay, такое отчисление не видят, потому что оно не выделяется в платёжной информации. Таким образом им фактически предоставляется скидка, что не запрещено правилами платёжных систем и российским законодательством.По подсчётам Wildberries, благодаря этому нововведению, пользователи маркетплейса будут ежедневно экономить 40 миллионов рублей. Видя размер комиссии, некоторые покупатели будут искать способы экономии и смогут оплачивать товары теми же картами Visa и Mastercard, но через СБП, где размер эквайринга намного ниже (0,4-0,7% вместо 1,5-2,5%).В Mastercard тоже обеспокоены решением Wildberries:





