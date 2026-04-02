Wildberries купил три сервиса такси и грузоперевозок. Догадываетесь, зачем?

Олег

Фото: wbtaxi.com.by

Компания Wildberries и Russ приобрела холдинг транспортных сервисов. Об этом пишут ряд СМИ. 

Согласно источникам, в состав Wildberries и Russ вошли три транспортных сервиса: «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф». Сумма сделки составила 5-8 млрд рублей. 

Сам Wildberries сообщает, что присоединение сервисов позволит оптимизировать создание собственной инфраструктуры Ride Tech-сервисов и увеличить скорость доставки заказов клиентам в отдаленных регионах. 

Напомним, что Wildberries поэтапно запускает свой сервис такси — пока в соседних с РФ странах. Возможно, покупка сервисов «Ситимобил» и «Таксовичкоф» помогут ей запуститься и в нашей стране. 
Источник:
abn
abn
Комментарии

Johnny
+243
Johnny
Интересно, есть ли шанс, что станет лучше в том же Ситимобил или уже ВБ Драйв. Или это второй Яндекс...)
2 апреля 2026 в 10:07
