Wildberries купил три сервиса такси и грузоперевозок. Догадываетесь, зачем?

Компания Wildberries и Russ приобрела холдинг транспортных сервисов. Об этом пишут ряд СМИ.

Согласно источникам, в состав Wildberries и Russ вошли три транспортных сервиса: «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф». Сумма сделки составила 5-8 млрд рублей.Сам Wildberries сообщает, что присоединение сервисов позволит оптимизировать создание собственной инфраструктуры Ride Tech-сервисов и увеличить скорость доставки заказов клиентам в отдаленных регионах.Напомним, что Wildberries поэтапно запускает свой сервис такси — пока в соседних с РФ странах. Возможно, покупка сервисов «Ситимобил» и «Таксовичкоф» помогут ей запуститься и в нашей стране.