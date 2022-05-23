Wildberries массово списывает деньги за возврат. Придётся платить, даже если товар некачественный
Александр Кузнецов —
Маркетплейс Wildberries сделал возврат товаров платным почти для всех покупателей. Об этом рассказал РБК со ссылкой на обсуждение в VK-группе Wildberries.
При оформлении заказа отображается уведомление, что стоимость возврата товара составит 100 рублей. Эти деньги спишутся, если не получить товар, отказаться от его получения в пункте выдачи (например, из-за того, что он не понравился) или забрать его домой и вернуть позже.
Wildberries в основном списывал деньги за возврат с клиентов, которые заказывают большой объём однотипных товаров, возвращают большую их часть (или все) и имеют невысокий процент выкупа. Раньше плата за возврат составляла 50 рублей с каждого товара, но могла быть выше для отдалённых регионов.
Известно, что Wildberries уже пару лет тестирует платный возврат, чтобы снизить затраты на логистику и хранение товаров. В этой практике, пусть она и не особо прозрачная, нет ничего незаконного, поскольку законодательство о защите прав потребителей предусматривает взимание с покупателя платы за обратную отправку качественного товара. Сейчас пользователи Wildberries заметили, что списывается плата за возврат как качественных товаров, так и тех, в которых обнаружены недостатки. Это идёт вразрез с законодательством, поскольку расходы на возврат таких товаров лежат на продавце или маркетплейсе.
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