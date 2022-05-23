Wildberries

Wildberries массово списывает деньги за возврат. Придётся платить, даже если товар некачественный

Александр


Маркетплейс Wildberries сделал возврат товаров платным почти для всех покупателей. Об этом рассказал РБК со ссылкой на обсуждение в VK-группе Wildberries.

При оформлении заказа отображается уведомление, что стоимость возврата товара составит 100 рублей. Эти деньги спишутся, если не получить товар, отказаться от его получения в пункте выдачи (например, из-за того, что он не понравился) или забрать его домой и вернуть позже.

Wildberries в основном списывал деньги за возврат с клиентов, которые заказывают большой объём однотипных товаров, возвращают большую их часть (или все) и имеют невысокий процент выкупа. Раньше плата за возврат составляла 50 рублей с каждого товара, но могла быть выше для отдалённых регионов.

Известно, что Wildberries уже пару лет тестирует платный возврат, чтобы снизить затраты на логистику и хранение товаров. В этой практике, пусть она и не особо прозрачная, нет ничего незаконного, поскольку законодательство о защите прав потребителей предусматривает взимание с покупателя платы за обратную отправку качественного товара. Сейчас пользователи Wildberries заметили, что списывается плата за возврат как качественных товаров, так и тех, в которых обнаружены недостатки. Это идёт вразрез с законодательством, поскольку расходы на возврат таких товаров лежат на продавце или маркетплейсе.


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Комментарии

Dmitriy
+254
Dmitriy
Ну эта лавка по жизни оборзела им ЗЗПП неведом
21 минуту назад
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+426
pincher
А как же статья про 14 дней если товар не понравился и если он технически сложный?
7 минут назад
#
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