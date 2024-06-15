Wildberries может списать деньги за отказ от товаров с бесплатным возвратом. Что нужно сделать чтобы этого не случилось?







Если вы покупаете товар, при отказе от которого не предусмотрена плата за возврат, Wildberries всё равно может списать деньги — обычно 100 рублей за каждую позицию. Такое происходит, если вы не приходите в ПВЗ за товаром, и он лежит какое-то время (как правило, две недели), а потом отправляется обратно на склад.







100 рублей не такие большие деньги, но если ненужными оказались несколько товаров, Wildberries спишет плату за возврат каждого из них, в результате чего может получиться внушительная сумма. Проблема усугубляется тем, что информации об этом в момент оформления заказа нет, она появляется примерно за пару дней до истечения срока хранения товаров в ПВЗ. Более того, она есть только на сайте, а в приложении её нет.



Чтобы не платить за возврат, придётся сделать одну вещь — прийти в ПВЗ, показать сотруднику код для получения товара и сказать, что вам не нужен этот товар и вы хотели бы от него отказаться. Он оформит отказ, и возврат товара для вас снова станет бесплатным. Зачем так усложнять? Вполне очевидно, что плата за возврат — одна из статей дохода Wildberries, и маркетплейс нашёл хитрый способ брать деньги за отказ даже от таких товаров, возврат которых вроде бы бесплатный.



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