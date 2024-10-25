Wildberries может списать за товар больше, чем надо. Вот как это работает

HamsterHamsy рассказала о странном подходе Wildberries к списанию денег за товары. Она заказала шампунь и носки, заранее заплатила за первый товар, а второй планировала оплатить при получении.
В момент оформления заказа, по словам HamsterHamsy, носки стоили 375 рублей, именно такую сумму она перевела из банка на кошелёк Wildberries. Товары её устроили, она забрала их из ПВЗ, а через пару минут увидела, что с её карты списался 531 рубль. Она пошла разбираться с сотрудником ПВЗ, но тот ожидаемо ничего не знает и ничем не может помочь.
HamsterHamsy написала в поддержку, и там ей ответили, что сумма к оплате за носки составляла 519 рублей с учётом скидки за оплату с кошелька Wildberries, а поскольку средств на нём не хватило, деньги были списаны с карты и без учёта скидки. Девушка предоставила в доказательство скриншот, на котором видно, что носки стоят 387 рублей (видимо, это цена без скидки), но поддержку это не впечатлило, разницу ей не вернули. Примечательно, что поддержка в своём ответе указывает, будто HamsterHamsy купила товар с артикулом, который относится к совершенно другому товару.
В комментариях к рассказу HamsterHamsy поделились интересным скриншотом, на котором приводится ответ продавца на жалобу об изменившейся цене. Он пишет, что правила постоплаты на Wildberries предусматривают списание денег по той цене, которая действует не при оформлении заказа, а в момент получения товара.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым