Пикабушник dec300z рассказал о том, как пытался удалить аккаунт на Wildberries. У него не получается, маркетплейс просит перед этим погасить долг в размере 100 рублей.
dec300z заказал зарядку для айфона, но она оказалась поддельной, поэтому он отказался выкупать её. Wildberries попытался списать плату за возврат, но на карте стоял небольшой лимит, поэтому списание не прошло. С тех пор маркетплейс периодически повторяет попытки списать деньги с карты.
Скриншот: Пикабу
Пользователь решил полностью отказаться от услуг маркетплейса, который ведёт себя таким образом и попытался удалить свой аккаунт. Сделать это через приложение не получилось — появилось предупреждение о минусовом балансе с предложением обратиться в поддержку. Поддержка игнорирует отсылки к нормам законодательства, отвечает шаблонами и отказывается удалять аккаунт до тех пор, пока не будет погашена задолженность.
100 рублей — не такой большой долг, недавно у одного из покупателей баланс ушёл минус на 3826 рублей. Как и в случае с dec300z, Wildberries начислил плату за возврат товаров, но не смог списать с карты желаемую сумму.
Wildberries начал бороться с покупателями, которые не платят за возврат товаров
Александр Кузнецов —
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Получилось грустно, но атмосферно
- Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
- Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
- Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать