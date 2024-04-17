Wildberries начал продавать совершенно новый тип товаров. Не в каждом маркетплейсе есть такие!

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С 18 апреля на Wildberries появятся в продаже автомобили — сначала Chery, а затем и других марок. В рамках спецпредложения Chery Tiggo 4 Pro в комплектации Style можно будет купить за 2,1 млн рублей, а цены на другие модели пока неизвестны.Купить машину можно в Москве и Казани, а также в Московской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Для покупки нужно привязать банковскую карту в личном кабинете Wildberries и оплатить с неё полную стоимость. После этого покупателю перезвонит дилер «Деливери кар», чтобы согласовать место и время доставки. Договор подписывается непосредственно перед передачей автомобиля. В дальнейшем Wildberries планирует расширить географию доставки автомобилей, а также запустить торговлю другим видами транспорта. Запчасти с доставкой в любой город России там уже продаются.До Wildberries продажами автомобилей занялись некоторые другие маркетплейсы: Ozon в сентябре 2023 года тоже стартовал с Chery, а «Мегамаркет» в марте 2024 года начал продавать машины марок Haval, Land Rover, Hong и Zeekr. У «Яндекс Маркета» автомобилей нет, хотя там продаётся менее габаритный транспорт (детские электромобили, мотоциклы, скутеры, мопеды, снегоходы, электросамокаты, велосипеды и прочее подобное).