С Wildberries исчезнут подделки и контрафактный товар

Российский маркетплейс Wildberries запускает новый метод борьбы с контрафактным товаром. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно источнику, Wildberries всерьез озаботился проблемой контрафактной продукции и товаров, копирующих известные бренды, на своей площадке. До конца августа маркетплейс запустит новую систему защиты от подделок — она будет называться «Цифровой арбитраж».
Работать это будет следующим образом. Правообладатель, который заметит на Wildberries продажу незаконных копий своего товара, сможет сразу же подать официальную жалобу на товар и продавца. После этого маркетплейс предоставит ему возможность самостоятельно проверить все документы на товар, которые есть у продавца.
Если будет установлен факт торговли контрафактом или копиями, то Wildberries скроет такие товары с площадки и их невозможно будет купить. При повторных нарушениях продавца могут вообще «выкинуть» с площадки. При этом за правообладателем остается право подать в суд на продавца и взыскать с него компенсацию за интеллектуальную собственность.
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