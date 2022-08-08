Wildberries Россия

С Wildberries исчезнут подделки и контрафактный товар

Олег

WB


Российский маркетплейс Wildberries запускает новый метод борьбы с контрафактным товаром. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно источнику, Wildberries всерьез озаботился проблемой контрафактной продукции и товаров, копирующих известные бренды, на своей площадке. До конца августа маркетплейс запустит новую систему защиты от подделок — она будет называться «Цифровой арбитраж».

Работать это будет следующим образом. Правообладатель, который заметит на Wildberries продажу незаконных копий своего товара, сможет сразу же подать официальную жалобу на товар и продавца. После этого маркетплейс предоставит ему возможность самостоятельно проверить все документы на товар, которые есть у продавца.

Если будет установлен факт торговли контрафактом или копиями, то Wildberries скроет такие товары с площадки и их невозможно будет купить. При повторных нарушениях продавца могут вообще «выкинуть» с площадки. При этом за правообладателем остается право подать в суд на продавца и взыскать с него компенсацию за интеллектуальную собственность.

Ранее мы рассказали, что на «Яндекс.Маркете» активно продаются поддельные плюшевые акулы из IKEA под видом оригинальных — покупатели в шоке. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+566
Михаил
Ушедшие из за санкций из России производители не должны иметь никакой защиты
Сегодня в 11:52
#
+17
bulatnikovkv Михаил
Лишь бы ммкнуть, или Соловья пересмотрел?
Сегодня в 12:01
#
+15
fiQus bulatnikovkv
Второе очевидно. Ляпнуть такую ересь, при этом абсолютно не пошевелить мозгами. Ура-патриоты они такие…
Сегодня в 12:13
#
+566
Михаил fiQus
Причём тут ура патриоты, эти мр.зи делают че хотят, я бабки за айфон заплатил, а теперь не могу нфс платить. С купли им должна быть какая то защита. А такие как вы привыкли всю жизнь с раздвинутыми булками, соответствовать своём половым партнёрам
2 часа назад в 12:28
#
Денис Добрыян
+168
Денис Добрыян Михаил
Думаю, тут больше вопрос по защите потребителя должен быть. Покупаешь товар, заявленный как оригинал, платишь соответственные деньги, а тебе — паль. Ушедшим компаниям все равно, что тут продают. Вот в чем проблема.
час назад в 14:01
#
+776
Ufoer
Ничего не имею против подделок, но только если продавец большими буквами указывает что товар реплика и често пишет описание характеристик именно своего товара, а не оригинала. В остальных случаях с этим не только вб должен бороться, но и полиция, т.к. это чистой воды мошенничество.
Сегодня в 12:17
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+566
Михаил Ufoer
Они и не пишут что это оригинал, типо соответствуют оригиналу на 95%)
2 часа назад в 12:23
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estet
+1644
estet
Закрыть бы вообще эту помойку
час назад в 13:47
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