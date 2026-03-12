Wildberries наводнили фейковые товары — их рисуют нейросетями

На крупных российских маркетплейсах, включая Wildberries, перед началом дачного сезона активизировались продавцы, предлагающие саженцы и семена несуществующих растений. Покупатели сообщают о карточках товаров с изображениями, сгенерированными нейросетями, на которых ягоды и цветы приобретают неестественные цвета и формы: голубая клубника, смородина в виде сердец и длинных «пальцев» или яблоки с синими полосками. В описаниях продавцы убеждают, что это новые экзотические виды, способные выдерживать сильные морозы и обладающие необычным вкусом.
Проблема усугубляется тем, что у таких продавцов часто высокий рейтинг — например, 4,9 — и множество восторженных отзывов, которые, по мнению экспертов, могут быть накручены. Однако вдумчивые покупатели в разделе «Вопросы» иногда находят признания самих продавцов: на прямой вопрос о реальности фотографии следует честный ответ, что изображение сгенерировано нейросетью, но «саженцы хорошие».
Вместо красоты — только ветки
Россельхознадзор фиксирует волну таких нарушений. За 2025 год в регионах выявлено до 3000 незарегистрированных наименований семян и саженцев на площадках Wildberries и «Яндекс Маркета». Только в марте 2026 года на одном маркетплейсе обнаружено 160 сортов, не включённых в Государственный реестр селекционных достижений, включая яблоню «Чёрный Бриллиант» и виноград «Аватар». Предпринимателям выносятся предостережения, а информация направляется в прокуратуру. Юристы советуют пострадавшим покупателям фиксировать несоответствие с помощью фото и видео, обращаться к экспертам для заключения о невозможности существования такого сорта, а затем направлять претензию продавцу и в Роспотребнадзор. Штрафы для юридических лиц за реализацию незарегистрированных семян достигают 40 тысяч рублей.