Wildberries наводнили фейковые товары — их рисуют нейросетями

На крупных российских маркетплейсах, включая Wildberries, перед началом дачного сезона активизировались продавцы, предлагающие саженцы и семена несуществующих растений. Покупатели сообщают о карточках товаров с изображениями, сгенерированными нейросетями, на которых ягоды и цветы приобретают неестественные цвета и формы: голубая клубника, смородина в виде сердец и длинных «пальцев» или яблоки с синими полосками. В описаниях продавцы убеждают, что это новые экзотические виды, способные выдерживать сильные морозы и обладающие необычным вкусом.

Проблема усугубляется тем, что у таких продавцов часто высокий рейтинг — например, 4,9 — и множество восторженных отзывов, которые, по мнению экспертов, могут быть накручены. Однако вдумчивые покупатели в разделе «Вопросы» иногда находят признания самих продавцов: на прямой вопрос о реальности фотографии следует честный ответ, что изображение сгенерировано нейросетью, но «саженцы хорошие».Биологическая невозможность таких растений подтверждается научными фактами. Например, клубника не может быть синей из-за содержащихся в ней антоцианов, а чёрная смородина генетически не способна формировать удлинённые ягоды длиной 4–6 сантиметров. Даже если саженец укоренится, обман обнаружится только через несколько месяцев, когда покупатель поймёт, что выросло не то, что было на картинке, а вернуть деньги за товар спустя столь долгий срок будет невозможно.Россельхознадзор фиксирует волну таких нарушений. За 2025 год в регионах выявлено до 3000 незарегистрированных наименований семян и саженцев на площадках Wildberries и «Яндекс Маркета». Только в марте 2026 года на одном маркетплейсе обнаружено 160 сортов, не включённых в Государственный реестр селекционных достижений, включая яблоню «Чёрный Бриллиант» и виноград «Аватар». Предпринимателям выносятся предостережения, а информация направляется в прокуратуру. Юристы советуют пострадавшим покупателям фиксировать несоответствие с помощью фото и видео, обращаться к экспертам для заключения о невозможности существования такого сорта, а затем направлять претензию продавцу и в Роспотребнадзор. Штрафы для юридических лиц за реализацию незарегистрированных семян достигают 40 тысяч рублей.