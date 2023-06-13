Неприятный сюрприз от Wildberries: нельзя отказаться от товара, даже если пришло не то





Wildberries расширил перечень невозвратных товаров. Раньше он не позволял возвращать продукты питания, нижнее бельё и некоторые другие товары, а теперь добавил сюда же брендовые сумки.



Это нововведение может привести к неприятным последствиям, которые больно бьют по кошельку. К примеру, вы купите дорогостоящий товар, а в ПВЗ обнаружите, что вам прислали не то, что вы заказывали. Отказаться от подменённого товара не получится, на ПВЗ его не примут, поскольку в компьютере у сотрудника пункта выдачи просто не будет такой опции. Придётся забирать товар и разбираться с поддержкой Wildberries, а она может отказать в возврате, если вы не докажете, что на ПВЗ вам был выдан товар, отличный от купленного.



Такие случаи уже происходят:







Проблему усугубляет то, что при заказе отображается противоречивая информация: указана плата за возврат при отказе, а ниже написано, что отказаться от товара после выкупа не получится.



Стоит отметить, что российское законодательство (а именно ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей», регламентирующая продажи дистанционным способом) позволяет покупателям отказываться от любых товаров надлежащего качества, купленных через интернет, если они не были в употреблении. Ограничения, предусмотренные для покупок в офлайн-магазинов и указанные в перечне товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату, в данном случае неприменим. Иными словами, у интернет-магазинов и маркетплейсов вообще не должно быть такого понятия, как невозвратные товары.

