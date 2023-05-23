Wildberries оставляет покупателей без денег и заказа

Подписчица сайта «Пикабу» рассказала, как «Ягодки» списали полную стоимость товара с карточки после отказа от его получения. В техподдержке сообщили, что отказаться от посылки невозможно, а денег вам никто не вернет.
Пользователь с ником pelyte заказала 10 кг кошачьего корма и еще несколько позиций с оплатой при получении. Продавец пометил товар плашкой «Бесплатный возврат», что по идее должно избавить от проблем при отказе. На выдаче оказалось, что продавец, вероятно, перепутал заказы и отправил еду для питомцев в совершенно другой упаковке, а вес несоответствовал заказу. Девушка решила отказаться от ненужного товара и попросила удалить корм из списка полученных заказов.
Как оказалось, так сделать невозможно. Согласно правилам, оформить отказ с проверками на брак и по несоответствию содержимого можно только после получения посылки. Однако после получения, вернуть его тоже невозможно, о чем предупреждалось при заказе. Pelyte знала об этом и отказалась забирать корм вместе с остальными заказами.
После выхода из ПВЗ с банковской карты улетела полная стоимость заказа. Несмотря на высокий рейтинг в маркетплейсе, техподдержка не смогла помочь в ситуации, пока в чат не пришла сотрудник Елена. Она сообщила, что получение товара не было зафиксировано, а так как товар невозвратный, то если пакет не забрать, деньги за него не вернутся.