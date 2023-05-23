Wildberries оставляет покупателей без денег и заказа

Артем
WB.jpg

Подписчица сайта «Пикабу» рассказала, как «Ягодки» списали полную стоимость товара с карточки после отказа от его получения. В техподдержке сообщили, что отказаться от посылки невозможно, а денег вам никто не вернет.

Пользователь с ником pelyte заказала 10 кг кошачьего корма и еще несколько позиций с оплатой при получении. Продавец пометил товар плашкой «Бесплатный возврат», что по идее должно избавить от проблем при отказе. На выдаче оказалось, что продавец, вероятно, перепутал заказы и отправил еду для питомцев в совершенно другой упаковке, а вес несоответствовал заказу. Девушка решила отказаться от ненужного товара и попросила удалить корм из списка полученных заказов. 

Как оказалось, так сделать невозможно. Согласно правилам, оформить отказ с проверками на брак и по несоответствию содержимого можно только после получения посылки. Однако после получения, вернуть его тоже невозможно, о чем предупреждалось при заказе. Pelyte знала об этом и отказалась забирать корм вместе с остальными заказами. 

После выхода из ПВЗ с банковской карты улетела полная стоимость заказа. Несмотря на высокий рейтинг в маркетплейсе, техподдержка не смогла помочь в ситуации, пока в чат не пришла сотрудник Елена. Она сообщила, что получение товара не было зафиксировано, а так как товар невозвратный, то если пакет не забрать, деньги за него не вернутся. 
Вернуть средства все же удалось. Правда исключительно благодаря банку, с карты которого Wildberries списал средства.
-5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Пикабу
Cсылки по теме:
Wildberries начал бороться с покупателями, которые не платят за возврат товаров
ПВЗ Wildberries ввели новые правила выдачи товаров. Теперь все узнают ваши секреты
Wildberries начал вгонять покупателей в минус
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Получилось грустно, но атмосферно
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+542
Dmitriy
Мля, а нафига тут эти байки пикабушников? Там целый портал потоков сознания, аж сюда захлёстывает.
4 минуты назад
#
+139
lokky
достали уже этим валберизом, отдохните
2 минуты назад
#
Купить рекламу