Wildberries ожидают глобальные изменения

«Мы себя маркетплейсом никогда не называли, потому что маркетплейс — это некая витрина, на которой представлены товары и услуги. Через какое-то время можно было сказать, что мы стали в какой-то части маркетплейсом, потому что стали предоставлять свою площадку для любого продавца услуг и товаров. Пока что только товаров, но в ближайшее время будут еще и услуги», — заявила Бакальчук.

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Основательница и глава Wildberries Татьяна Бакальчук на сессии ВЭФ «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» анонсировала крупные изменения на своей площадке. По её словам, в скором времени на Wildberries будут продаваться не только товары, но и услуги.Недавно Wildberries объединился с рекламным оператором Russ Outdoor. Целью этого объединения называли «создание цифровой торговой платформы». География деятельности обновлённого проекта охватит территорию России, СНГ и стран Глобального Юга. В рамках этого партнерства создаётся инфраструктура, включающая в себя цифровую медиаплатформу, логистические центры, сеть рекламных установок и складские помещения.