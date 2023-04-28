Wildberries переименуется. Опять «Ягодки»?

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Основательница и глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что планирует провести ребрендинг маркетплейса. По её словам, прежнее название устарело.



Сейчас команда Wildberries подыскивает новое наименование и разрабатывает подходящий логотип. Маркетплейс уже переименовывался в «Ягодки» на короткое время, но затем вернулся к прежнему названию. Снова становиться «Ягодками» он не намерен.



«Мы пытаемся плавно уйти в историю ребрендинга, мы хотим „перерисовать“ логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный», — сказала Бакальчук.



Бакальчук также заявила, что ребрендинг будет более обширным, чем просто изменение названия и логотипа. Она считает, что необходимо рассказать о социальной значимости маркетплейса. В ближайшее время Wildberries примет участие в двух крупных социальных проектах, цель которых — развитие малого и среднего предпринимательства.

