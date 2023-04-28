Wildberries переименуется. Опять «Ягодки»?

Александр

Фото: Unsplash

Основательница и глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что планирует провести ребрендинг маркетплейса. По её словам, прежнее название устарело.

Сейчас команда Wildberries подыскивает новое наименование и разрабатывает подходящий логотип. Маркетплейс уже переименовывался в «Ягодки» на короткое время, но затем вернулся к прежнему названию. Снова становиться «Ягодками» он не намерен.

«Мы пытаемся плавно уйти в историю ребрендинга, мы хотим „перерисовать“ логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный», — сказала Бакальчук.

Бакальчук также заявила, что ребрендинг будет более обширным, чем просто изменение названия и логотипа. Она считает, что необходимо рассказать о социальной значимости маркетплейса. В ближайшее время Wildberries примет участие в двух крупных социальных проектах, цель которых — развитие малого и среднего предпринимательства.

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Комментарии

+4679
Carter_Mayers
Ягодки это полная херня, пусть такие «гениальные названия» себе в одно место засунут. Регионалу мелкому такое простительно, но никак не крупной компании. Потому что между той же Coca-Cola и Добра Кола большинство выберет первое, тупо потому что это известный бренд который юзали десятилетиями. Лажать при ребрендинге нельзя, постоянные клиенты и рынок не поймёт. Сделай какую-нибудь убогую фигню тот же Amazon, через неделю потерял бы миллиарды зелени. Хотя сравнивать размеры Вайлдбериз и Амазон, всё равно что сравнить моську и слона или вернее даже мамонта могучего
28 апреля 2023 в 15:26
#
+887
Ufoer Carter_Mayers
Тут интересный вопрос, казалось бы ну какая разница как компания называется, вайлдбериз, ягодки или eлдa, извините, конская. Люди-то выбирают ее за ассортимент, цены и удобство доставки, а не за название. Если кока-кола станет ядер-колой, но вкус не поменяется ее так и продолжат покупать. Если я выбираю оператора, например, то смотрю тарифы и зону покрытия, а не яйца там на логотипе или пчёлы. Ребрендинг имеет смысл только для ноунейм производителей с высокой конкуренцией, когда целевая аудитория уже попробовала продукт, поняла что гoвнo и больше не покупает. Делается ребрендинг и опля, новинка, налетай. И так до следующего раза. С крупным брендом такой кульбит не прокатит. Если мтс сменит яйца на квадрат или даже название, я не понимаю как это должно меня мотивировать выбрать их, я же все равно знаю что это мтс. Но это чисто мое мнение. Раз даже крупные фирмы занимаются ребрендингом, значит эффект от этого окупает затраты на проведение. Хотя я и не понимаю, почему люди на это ведутся.
28 апреля 2023 в 21:35
#
Chimone Arika
+152
Chimone Arika Ufoer
Ничего нового: вопрос цены и нашего "авось пронесёт"
29 апреля 2023 в 17:08
#
–199
NYX Carter_Mayers
Ебать, какой набор букав. Помойка всего лишь решила сменить название и тут уже пошла какая-то очередная челобитная западному бизнесу. Да с таким благоговением.
29 апреля 2023 в 20:54
#
+10
Пётр Фрязин NYX
Из Кащенко сбежал? Ах да они ведь не твои любимые китайцы ЛОЛ прост😂
Вчера в 20:30
#
+604
Paspartu
Ягодицы можно
28 апреля 2023 в 15:29
#
+82
Еремей Киба
xuyaldberris можно
отлично описывает бренд
28 апреля 2023 в 16:02
#
Esthet
+1731
Esthet
Bottomberies
28 апреля 2023 в 17:26
#
Volnorez Uraganov
+89
Volnorez Uraganov
Старое название видимо дискредитировано полностью))), надо перекраситься и по новой во все тяжкие)))
28 апреля 2023 в 19:41
#
YABLOKOFON
+145
YABLOKOFON
Оно не устарело, а зашкварилось))
29 апреля 2023 в 03:49
#
+332
d’Autriche
Как логотип идеально подойдёт изображение мусорного бака
29 апреля 2023 в 09:28
#
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