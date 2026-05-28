Wildberries позволил торговаться с продавцами. Не нравится цена — предложи, сколько можешь заплатить

Маркетплейс Wildberries добавил функцию торга в сервисе частных продаж «WB Ресейл». В карточках товаров, выставленных пользователями, появилась кнопка «Предложить цену», позволяющая покупателям направлять продавцам собственные ценовые предложения. Продавец получает уведомление в личном кабинете и может либо изменить стоимость товара, либо оставить запрос без ответа. Эта механика призвана сделать процесс покупки подержанных вещей приближённым к традиционному рыночному торгу.Если продавец соглашается на снижение цены, все пользователи, которые ранее отправляли запрос на уменьшение стоимости этого товара, получают push-уведомление и могут оформить заказ. При этом обновлённая цена становится доступна и для всех остальных покупателей. Такая схема озволяет продавцу гибко управлять спросом, предлагая скидку тем, кто проявил интерес к товару. Покупатель может предложить свою цену для одного объявления только один раз, но если продавец изменит стоимость товара, возможность отправить новое предложение появляется снова.Сервис «WB Ресейл» был запущен в августе 2025 года как площадка для продажи товаров с рук, включая электронику, одежду, обувь и другие категории. Изначально можно было только перепродавать товары, купленные на Wildberries, но затем стало возможно выставлять на продажу и другие вещи.