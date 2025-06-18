Wildberries предложил покупателям избавиться от всего хлама

Александр




Wildberries приступил к тестированию принципиально нового для себя формата — продажи товаров напрямую между частными лицами (C2C). Ранее платформа специализировалась на работе с бизнесом (B2C), выступая посредником между профессиональными продавцами и покупателями. Теперь же физические лица получают возможность выставлять на Wildberries свои личные вещи для продажи другим пользователям.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Об этом шаге компании сообщила её основательница Татьяна Ким в интервью информационному агентству ТАСС. Анонс был сделан в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что подчеркивает важность этой инициативы для стратегии Wildberries. Перепродавать можно будет только товары, ранее купленные на Wildberries, максимальная цена за товар 25 тысяч рублей.

Запуск направления C2C в тестовом режиме является ответом на растущую конкуренцию на рынке и попыткой Wildberries расширить свою аудиторию. Платформа стремится охватить сегмент пользователей, заинтересованных в покупке и продаже б/у-товаров или уникальных handmade-вещей, который традиционно представлен на специализированных сервисах вроде «Авито», «Юлы» и «Мешка».

Тестирование формата позволит Wildberries оценить спрос со стороны как продавцов-частников, так и покупателей, отработать логистические и технологические процессы для такого типа сделок, а также проанализировать экономическую эффективность нововведения. Успех этого направления может изменить ландшафт российского рынка.

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Wildberries сломался по всей стране. Товары не заказать, посылку не получить
Wildberries может списать за товар больше, чем надо. Вот как это работает
Wildberries упростил бесплатный отказ от доставки товаров

Рекомендации

Рекомендации

Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone
Google ищет сотрудника со знанием русского языка. Хочет вернуться в Россию, а тут уже ждут приставы
Какой базовый iPhone купить в 2025 году — 12, 13, 14, 15 или 16? Ответ вас очень удивит
«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+2
Феликс
Узнаю писанину Кузнецова. Работа на отвали его конек.
Не сказано про самые важные вещи: продажа товаров ранее купленных на WB и не дороже 25к.
Как эта помойка еще не зачахла с такими писателями я искренне не понимаю
Сегодня в 15:06
#
Yuri Konst
+70
Yuri Konst Феликс
Мы их читаем до сих пор, вот поэтому они и не зачахли ещё)
Сегодня в 15:11
#
+668
law
Только вчера комент писал про хто что было бы не плохо ввести а сегодн уже новость)
2 часа назад в 18:18
#