Wildberries предложил покупателям избавиться от всего хлама







Wildberries приступил к тестированию принципиально нового для себя формата — продажи товаров напрямую между частными лицами (C2C). Ранее платформа специализировалась на работе с бизнесом (B2C), выступая посредником между профессиональными продавцами и покупателями. Теперь же физические лица получают возможность выставлять на Wildberries свои личные вещи для продажи другим пользователям.

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