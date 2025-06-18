Wildberries предложил покупателям избавиться от всего хлама

Wildberries приступил к тестированию принципиально нового для себя формата — продажи товаров напрямую между частными лицами (C2C). Ранее платформа специализировалась на работе с бизнесом (B2C), выступая посредником между профессиональными продавцами и покупателями. Теперь же физические лица получают возможность выставлять на Wildberries свои личные вещи для продажи другим пользователям.
Запуск направления C2C в тестовом режиме является ответом на растущую конкуренцию на рынке и попыткой Wildberries расширить свою аудиторию. Платформа стремится охватить сегмент пользователей, заинтересованных в покупке и продаже б/у-товаров или уникальных handmade-вещей, который традиционно представлен на специализированных сервисах вроде «Авито», «Юлы» и «Мешка».
Тестирование формата позволит Wildberries оценить спрос со стороны как продавцов-частников, так и покупателей, отработать логистические и технологические процессы для такого типа сделок, а также проанализировать экономическую эффективность нововведения. Успех этого направления может изменить ландшафт российского рынка.