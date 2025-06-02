Купить машину на Wildberries стало гораздо проще

Олег

WB


Популярный маркетплейс открыл возможность купить автомобиль с самовывозом и оплатить его картой прямо на WB. Об этом сообщает пресс-служба.

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До сих пор машину на WB можно было только выбрать, после чего с вами связывался менеджер автосалона и все общение продолжалось напрямую с дилером. Теперь же вы можете выбрать нужный автомобиль, оплатить его прямо со своей банковской карты, как обычный товар, а потом получить адрес салона, где машина находится.

Далее вы можете просто поехать в автосалон и забрать свою покупку, оформив все документы на месте. Варианта рассчитаться на месте нет, работает оплата картой в личном кабинете Wildberries. Первым партнером услуги стал дилер Marcar, а в дальнейшем должны присоединиться и другие.

По данным «Ведомостей», вскоре подключатся салоны из Ростова-на-Дону и Краснодара. На старте купить таким образом можно будет около 50 моделей авто брендов CHERY, Geely, Jetour, но не только: в будущем появятся и европейские вроде BMW, а также квадро-мото-техника. Также в продаже появятся подержанные авто, а продавцы смогут подключать собственную доставку на платформу. 

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Источник:
Wildberries
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Комментарии

Вася Вотафаков
+6265
Вася Вотафаков
Не совсем понятно что поимела платформа с водителей то?
Сегодня в 16:21
#
kardigan
+4007
kardigan
Машина всё таки не чайник. Платить такие деньги маркетплейсу …. Ехать на место и увидеть какие нибудь косяки, а после наводить разборки с продавцом(площадки, или салона х.з?!)
Проще самому подъехать в салон и выбрать , то что нужно и осязаемо, а не по фото в инете.
2 часа назад в 16:47
#
Олег Воронин
+2385
Олег Воронин kardigan
В салоне могут навешать 100500 допов и лапши, то есть скорее всего навешают
2 часа назад в 17:18
#
tellurian
+2411
tellurian kardigan
Оплата после осмотра.
Я за онлайн продажу.
час назад в 18:14
#
tellurian
+2411
tellurian
Дилеры что творят 🤬🤬🤬

В России предложили запретить прямые онлайн-продажи автомобилей
«Ведомости»: дилеры предложили ФАС запретить прямые онлайн-продажи автомобилей


Надеюсь их пошлют.
час назад в 18:10
#
tellurian
+2411
tellurian
За I квартал 2025 года доходы от утилизационного сбора снизились на 30% в годовом выражении, составив 97 млрд рублей. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период бюджет получил от утильсбора 142 млрд руб.

Государство точно этого хотело?
Народ перестал брать авто. Паление с пошлым годом 30-40%.
час назад в 18:12
#
tellurian
+2411
tellurian
Кешбэк будет? 😂
час назад в 18:13
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