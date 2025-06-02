Купить машину на Wildberries стало гораздо проще

Популярный маркетплейс открыл возможность купить автомобиль с самовывозом и оплатить его картой прямо на WB. Об этом сообщает пресс-служба.
До сих пор машину на WB можно было только выбрать, после чего с вами связывался менеджер автосалона и все общение продолжалось напрямую с дилером. Теперь же вы можете выбрать нужный автомобиль, оплатить его прямо со своей банковской карты, как обычный товар, а потом получить адрес салона, где машина находится.
Далее вы можете просто поехать в автосалон и забрать свою покупку, оформив все документы на месте. Варианта рассчитаться на месте нет, работает оплата картой в личном кабинете Wildberries. Первым партнером услуги стал дилер Marcar, а в дальнейшем должны присоединиться и другие.
По данным «Ведомостей», вскоре подключатся салоны из Ростова-на-Дону и Краснодара. На старте купить таким образом можно будет около 50 моделей авто брендов CHERY, Geely, Jetour, но не только: в будущем появятся и европейские вроде BMW, а также квадро-мото-техника. Также в продаже появятся подержанные авто, а продавцы смогут подключать собственную доставку на платформу.