Wildberries приготовил неприятный сюрприз на Новый год

По данным РБК, Wildberries планирует повысить комиссионные сборы за продажу электроники и бытовой техники. Компания подтвердила это, изменения вступят в силу в самом конце новогодних «каникул» — с 8 января 2024 года.
В среднем увеличение комиссии составит 5 процентных пунктов — до уровня 10-23% в зависимости от категории товаров. В случае с наушниками, проекторами, электросамокатами и зарядными устройствами ставки не изменятся, комиссия с продаж мониторов, фотоаппаратов и геймпадов увеличится на 2 п. п., на процессоры на 7 п. п. — с 5 до 12%, а на умные часы сразу на 10 п. п. — с 5 до 15%.
Wildberries отмечает, что в 2023 году комиссия с продаж электроники была снижена дважды, благодаря чему прибыль продавцов увеличилась. Тарифы по этим категориям менялись в мае и — отдельно для гаджетов Apple — в сентябре. В то же время Wildberries несёт дополнительные расходы, ведь электроника требует особых условий хранения и транспортировки.
По мнению экспертов, увеличение комиссии неминуемо приведёт к росту цен, поскольку продавцы поставлены в равные условия и им придётся компенсировать свои издержки за счёт покупателей.
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