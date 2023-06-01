Wildberries рассказал, что делать, чтобы не платить за возврат товаров

Александр
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Wildberries перестал взимать плату за возврат бракованных товаров. Конечно, это странно, но до недавнего времени она была — у покупателя списывалась определённая сумма, когда он возвращал товар с недостатками.

Законодательство запрещает удерживать с покупателя деньги за обратную отправку бракованных товаров, но Wildberries это не останавливало. Раньше за возвратом неправомерно удержанных средств было нужно обращаться в поддержку маркетплейса, а поскольку там чаще всего отвечает автоматизированный бот, уходило немало времени и сил, чтобы деньги вернулись. Теперь алгоритм изменился, он стал проще, вести переписку утомительную с поддержкой больше не требуется.

При получении бракованного товара нужно вернуть его сотруднику пункта выдачи или курьеру, указав на дефект. Представитель Wildberries сделает отметку о недостатках товара в рабочем интерфейсе, а после того как товар прибудет на склад, где недостатки подтвердятся, покупателю вернутся деньги, списанные за обратную логистику. Средства будут зачислены на баланс в личном кабинете Wildberries, их можно будет потратить на покупку других товаров или вывести на карту или банковский счёт.

Если недостаток выявится спустя какое-то время после получения товара, вернуть его можно после создания и одобрения заявки в личном кабинете. В этом случае платить за возврат тоже не потребуется.
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