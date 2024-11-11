«Wildberries» рассылает по 250 тысяч и предлагает оплатить ими любую покупку на распродаже. В чём подвох?



Кибермошенники активизировались в период распродажи 11.11 и начали активно рассылать сообщения с «приманкой». Письма приходят на email-адреса и маскируются под оповещения от Wildberries. Кибермошенники активизировались в период распродажи 11.11 и начали активно рассылать сообщения с «приманкой». Письма приходят на email-адреса и маскируются под оповещения от Wildberries. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«У вас на счете теперь 250 540 рублей, и эти средства уже готовы к использованию. Теперь вы можете оплачивать до 100% стоимости товаров на Wildberries, перевести средства на вашу банковскую карту, пополнить баланс личного кабинета на маркетплейсе».



Далее счастливому получателю четверти миллиона рублей предлагается перейти по ссылке с манящим текстом «Использовать средства». Разумеется, ссылка фишинговая: она замаскирована под сайт с розыгрышами Wildberries и содержит все атрибуты «классического» развода — обещания денег, текст вроде «участвовать можно только 1 раз», количество оставшихся «призов».







А еще внизу страницы есть имитация «лайв-чата» с якобы участниками розыгрыша, который беспреревно пополняется новыми «сообщениями» и скриншотами полученных от WB средств.









Само собой, никаких денег вы не получите. После ввода данных карты можно будет попрощаться с остатками зарплаты или накоплениями, которые там находились — всё будет украдено мошенниками, и вернуть деньги вам вряд ли удастся.

Скорее всего, разводилы пользуются слитыми базами email-адресов, и массово рассылают на них заманчивые оповещения. В тексте указано: