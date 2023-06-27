Wildberries решил самую наболевшую проблему

Александр



По данным «РИА Новости», Wildberries больше не препятствует возврату некачественных товаров, а также отменил плату за их обратную отправку на склад. Ранее этот маркетплейс зачастую подвергался критике за то, что вернуть бракованный товар очень сложно, а если его и принимали, то у покупателя списывали деньги за возврат, что незаконно.

Плата за обратную отправку возвращалась покупателю после того как товар поступал на склад и сведения о браке подтверждались. Покупателям это всё равно не нравилось, ведь деньги были списаны, а вернут их или нет, неизвестно. Теперь покупатель может сообщить о дефектах товара сотруднику пункта выдачи при возврате товара, тот проверит вещь и, если недостаток будет выявлен — сделает специальную отметку в своём ПО и направит товар на склад, не списывая ничего с покупателя.

В настоящее время обновлённые правила возврата действуют только в случае обращения с бракованным товаром в ПВЗ, а в дальнейшем они будут распространяться и на курьерскую доставку.

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Комментарии

EDD
+260
EDD
Испортить репутацию ой как легко, а вот вернуть её очень непросто.
2 часа назад в 10:29
#
+308
Monder
Не решил. С конца апреля жду возврата за бракованный товар. Угораздило же отказаться в пункте выдачи, надо было забирать домой и оттуда заявку создавать. Поддержка кормит завтраками по поводу нового алгоритма возврата денег.
час назад в 11:29
#
Konstantin Bulatnikov
+153
Konstantin Bulatnikov
Они к вечеру сегодня могут снова поменять сали правила. Лично я там покупаю в крайнем случае....
38 минут назад
#
Chimone Arika
+186
Chimone Arika
Новая серия "новостей маркетплейсов".
Давайте уже раз в недельку дайджест?
27 минут назад
#
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