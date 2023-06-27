Wildberries решил самую наболевшую проблему





По данным «РИА Новости», Wildberries больше не препятствует возврату некачественных товаров, а также отменил плату за их обратную отправку на склад. Ранее этот маркетплейс зачастую подвергался критике за то, что вернуть бракованный товар очень сложно, а если его и принимали, то у покупателя списывали деньги за возврат, что незаконно.



Плата за обратную отправку возвращалась покупателю после того как товар поступал на склад и сведения о браке подтверждались. Покупателям это всё равно не нравилось, ведь деньги были списаны, а вернут их или нет, неизвестно. Теперь покупатель может сообщить о дефектах товара сотруднику пункта выдачи при возврате товара, тот проверит вещь и, если недостаток будет выявлен — сделает специальную отметку в своём ПО и направит товар на склад, не списывая ничего с покупателя.



В настоящее время обновлённые правила возврата действуют только в случае обращения с бракованным товаром в ПВЗ, а в дальнейшем они будут распространяться и на курьерскую доставку.

