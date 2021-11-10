Российский маркетплейс Wildberries объявил о новой временной системе скидок для владельцев банковских карт зарубежных стандартов. Об этом представитель площадки рассказал ресурсу vc.ru.
Согласно источнику, Wildberries предоставит покупателям скидку в 1%. Её получат те, кто оплачивает покупки платежными картами Visa и Mastercard. Акция будет временной и продлится до конца ноября — по сути, маркетплейс предоставляет её на время всемирных осенних распродаж. Теперь конечная сумма, которую заплатит покупатель, будет одинаковой для пользователей любых платежных систем.
Ранее Wildberries вызвал волну хейта, когда внезапно начал прибавлять 2% к цене всех товаров на площадке, если покупатель хотел заплатить картой Visa или Mastercard. То же касалось и оплаты через Apple Pay и Google Pay. Зарубежные платежные системы подали жалобы на маркетплейс банкам-партнерам и потребовали, чтобы они разобрались в ситуации.
Wildberries ответил на жалобы тем, что назвал разницу в цене скидкой, а не наценкой, и изменил интерфейс приложения для покупок. В октябре 2021 года Visa отказалась от своих претензий к Wildberries и заявила, что магазин больше не нарушает её правил. А в начале ноября маркетплейс снизил размер «скидки» за оплату картами «МИР» и платежными системами Sber Pay и СБП с 2% до 1%.
Ранее мы рассказали, что около 800 тысяч личных аккаунтов россиян были слиты в сеть и пояснили, как обезопасить себя от этой утечки. Кроме того, недавно стало известно о масштабном сбое в «Госуслугах» — сайт «переполовинил» сроки годности сертификатов вакцинированных и переболевших COVID-19.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: