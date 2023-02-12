Wildberries сделал платной ещё одну услугу. Учтите, когда будете забирать следующий заказ

Олег
WB

Российский маркетплейс Wildberries объявил об изменениях в процессе выдачи товаров. Пользователям пришло уведомление об этом. 

Согласно заявлению WB, компания решила начать заботиться о природе с 13 февраля. По этой причине все клиенты, которые будут забирать свои заказы с указанной даты, смогут приобрести фирменный пакет, если он им нужен. Напомним, что сейчас пакеты предоставляются бесплатно (покупал их владелец ПВЗ за свой счёт). 

WB

Если вы забираете товар, а унести его не в чем, то всего за 6-15 рублей пункт выдачи предоставит вам пакет. Оплата за него прибавится к стоимости заказа и спишется с привязанной к аккаунту банковской карты. 

В своем уведомлении Wildberries отмечает, что пакеты предназначены для многоразового использования, и побуждает всех брать их с собой в ПВЗ вместо получения нового.
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Комментарии

Влад Соло
+629
Влад Соло
Чтобы наркоту, которую толкают на ВБ, было безпалевно забирать из пвз.
Сегодня в 10:47
#
Сергей Вахтин
+98
Сергей Вахтин
Аттракцион невиданной заботы о покупателях продолжается.
Сегодня в 10:54
#
+4544
Carter_Mayers Сергей Вахтин
Потому владелица такая и богатая, что экономит буквально на всём: начиная сотрудниками и персоналом и заканчивая всякими, элементарными вещами. Для репутации это конечно не очень хорошо, зато для прибыли и бабла очень
2 часа назад в 12:26
#
AleX_another
+692
AleX_another Carter_Mayers
На репутацию ей плевать, думаю. Денег хватит даже внукам.
час назад в 13:51
#
banditos
+91
banditos
Авоська наше всё;)))
Сегодня в 11:20
#
+4544
Carter_Mayers
Вот ещё, ходить и тратить драгоценное время и силы. Хоть ПВЗ и рядом с домом, но если есть курьер, то и смысла ходить нет никакого. Удобно, когда сидишь и расслабляешься и тебе всё привозят, а пакеты у них некрасивые, чувствуется что где-то сэкономили. Да и максимум что покупаю на Вайлдберриз, химию для обуви, фильтры и всякую мелочь. Шмотки брендовые страшновато там брать, уже видел кучу «восторженных отзывов» от «счастливчиков» попавшихся на привлекательные заманухи. В целом чем они нравятся, так это скоростью доставки курьерской. 4-6 дней в регион, куда тот же OZON доставляется от 12-14 дней, вот за это им реально спасибо
2 часа назад в 12:24
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st00p1dm0nkey
+3951
st00p1dm0nkey Carter_Mayers
Царь во дворца, царь во дворца 🤣😉
2 часа назад в 12:50
#
tellurian
+5024
tellurian
Причем раздавать стали не так давно.
Сначала были цветные, потом белые простые.
час назад в 14:09
#