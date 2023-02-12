Wildberries сделал платной ещё одну услугу. Учтите, когда будете забирать следующий заказ

Российский маркетплейс Wildberries объявил об изменениях в процессе выдачи товаров. Пользователям пришло уведомление об этом.Согласно заявлению WB, компания решила начать заботиться о природе с 13 февраля. По этой причине все клиенты, которые будут забирать свои заказы с указанной даты, смогут приобрести фирменный пакет, если он им нужен. Напомним, что сейчас пакеты предоставляются бесплатно (покупал их владелец ПВЗ за свой счёт).Если вы забираете товар, а унести его не в чем, то всего за 6-15 рублей пункт выдачи предоставит вам пакет. Оплата за него прибавится к стоимости заказа и спишется с привязанной к аккаунту банковской карты.В своем уведомлении Wildberries отмечает, что пакеты предназначены для многоразового использования, и побуждает всех брать их с собой в ПВЗ вместо получения нового.