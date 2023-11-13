Wildberries сильно сократил сроки получения товаров. Не успел — остался должен





Wildberries изменил условия выдачи товаров. Теперь получить их можно только в течение 12 дней с момента прибытия в пункт выдачи, а если не сделать это, они вернутся на склад.



Раньше товары на пунктах выдачи могли ждать несколько недель, прежде чем их возвращали. Wildberries стал более активно оповещать клиентов о прибытии заказа — пуш-уведомления приходят каждый день, в них есть предупреждение о том, что нужно успеть получить товар. У других маркетплейсов действуют схожие ограничения.



Некоторые владельцы пунктов выдачи жаловались, что их помещения забиты под завязку коробками, покупатели не спешат забирать заказанное, поэтому коробки из новых привозов некуда ставить. Уменьшение предельного срока выдачи должно снизить загрузку ПВЗ, помещения станут более свободными.





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Если товар не будет выдан в течение 12 дней после прибытия, он будет возвращен, а с покупателя могут быть списаны деньги за обратную отправку. Обычно это 100 рублей за каждую вещь, исключение составляют крупногабаритные товары, возврат которых может обойтись в 1000 рублей или дороже. Стоимость возврата указывается в момент оформления заказа и отображается в личном кабинете, так что такое списание не должно стать сюрпризом.