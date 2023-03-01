Wildberries стал массово использоваться для бесплатного обналичивания кредиток. Выгодно всем, кроме банков и продавцов





Продавцы, торгующие на Wildberries, стали замечать, что всё больше покупателей используют площадку не по прямому назначению. Они заказывают дорогостоящий товар, оплачивая его с кредитной карты, отказываются от него сразу по прибытию и получают возврат на внутренний счёт Wildberries, откуда деньги можно вывести на любую карту, в том числе дебетовую, за обналичивание с которой нет комиссии.



Обнал денег с кредитной карты обычно облагается большой комиссией, а эта схема позволяет избавиться от лишних затрат, чем и пользуются некоторые покупатели. Мы писали об этой схеме ещё летом прошлого года, спустя полгода она по-прежнему работает.



С псевдопокупателями понятно, они получают выгоду от того, что почти бесплатно обналичивают кредитные деньги. Но и Wildberries такая схема обнала выгодна, поскольку площадка списывает с продавцов деньги за доставку и возврат товаров, а с покупателей в большинстве случаев берёт небольшую сумму за возврат (обычно от 50 до 150 рублей). Пункты выдачи тоже зарабатывают — сначала за попытку выдачи товара, а затем за оформление отказа от него.



От этой схемы страдают банки. Они начисляют клиенту кэшбэк за покупку и не видят, что он отказался от товара, поэтому не могут аннулировать вознаграждение. Кроме того, они теряют комиссионные, которые могли бы получать с клиентов за обналичивание кредитных средств.



В ещё большем минусе остаются продавцы. Они платят за доставку товара в пункт выдачи, а затем за возврат обратно на склад. Кроме того, в процессе перевозки возникает риск того, что товар повредится, поэтому не окупятся расходы на его приобретение у поставщика и придётся платить Wildberries за утилизацию, а это дополнительные расходы.

