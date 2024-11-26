Wildberries тихо выкатил суперполезные возможности «Кошелька»

Александр


Wildberries улучшил «WB Кошелёк» — инструмент, при оплате которым этот маркетплейс предоставляет скидку 5% на все товары (или 6% при наличии платной подписки). Было упрощено пополнение кошелька и вывод денег из него в другие банки.

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Обновлённый «WB Кошелёк» доступен как на сайте, так и в мобильном приложении. При первом входе пользователю предлагается задать 6-значный пароль (а на смартфоне можно настроить авторизацию с помощью отпечатка пальца).



В приложении показан баланс средств и доступны две опции — пополнить и перевести. В первом случае пополнение возможно через приложение Wildberries, также приводится инструкция по переводу денег из стороннего банковского приложения. Во втором случае можно перевести лежащие в «WB Кошельке» деньги самому себе в другой банк. Переводы осуществляются через «Систему быстрых платежей» (СБП) без комиссии в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Переводить деньги через «WB Кошелёк» другим людям нельзя, в приложении строго привязан номер телефона пользователя, другой номер указать не получится.



Ранее «WB Кошелёк» был гораздо более примитивным. Пополнять его можно было лишь через другие банки, а выводить деньги из него только по реквизитам банковского счёта, привязанным к личному кабинету. Теперь «Кошелёк» интегрирован в СБП и предоставляет более удобные инструменты управления деньгами.

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Комментарии

tellurian
+2074
tellurian
У меня уже третий день вообще скидка пропала и нет разницы чем платить.
Сегодня в 14:52
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+5
trump12
Ну наконец-то вывод нормальный запилили.. а то такой гемор был раньше
Сегодня в 18:13
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