Wildberries тихо выкатил суперполезные возможности «Кошелька»





Wildberries улучшил «WB Кошелёк» — инструмент, при оплате которым этот маркетплейс предоставляет скидку 5% на все товары (или 6% при наличии платной подписки). Было упрощено пополнение кошелька и вывод денег из него в другие банки. Wildberries улучшил «WB Кошелёк» — инструмент, при оплате которым этот маркетплейс предоставляет скидку 5% на все товары (или 6% при наличии платной подписки). Было упрощено пополнение кошелька и вывод денег из него в другие банки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Обновлённый «WB Кошелёк» доступен как на сайте, так и в мобильном приложении. При первом входе пользователю предлагается задать 6-значный пароль (а на смартфоне можно настроить авторизацию с помощью отпечатка пальца).В приложении показан баланс средств и доступны две опции — пополнить и перевести. В первом случае пополнение возможно через приложение Wildberries, также приводится инструкция по переводу денег из стороннего банковского приложения. Во втором случае можно перевести лежащие в «WB Кошельке» деньги самому себе в другой банк. Переводы осуществляются через «Систему быстрых платежей» (СБП) без комиссии в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Переводить деньги через «WB Кошелёк» другим людям нельзя, в приложении строго привязан номер телефона пользователя, другой номер указать не получится.





Ранее «WB Кошелёк» был гораздо более примитивным. Пополнять его можно было лишь через другие банки, а выводить деньги из него только по реквизитам банковского счёта, привязанным к личному кабинету. Теперь «Кошелёк» интегрирован в СБП и предоставляет более удобные инструменты управления деньгами.

