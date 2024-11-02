Wildberries тихо забрал у покупателей суперполезную функцию, которой пользовались буквально все







Маркетплейс усложнил отслеживание заказа в обновленном мобильном приложении. Об этом нигде не сообщается, так что пользователь узнает об изменении постфактум.



Речь идет о трекинге заказа по городам и складам, который до сих пор был доступен в приложении Wildberries и выгодно отличал его от OZON. После совершения покупки можно было периодически заглядывать в личный кабинет и видеть, какой именно город и склад сейчас проезжает посылка. В соответствии с этой информацией покупатель мог спланировать другие свои дела и покупки.



