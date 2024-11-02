Wildberries тихо забрал у покупателей суперполезную функцию, которой пользовались буквально все

Олег

Wildberries

Маркетплейс усложнил отслеживание заказа в обновленном мобильном приложении. Об этом нигде не сообщается, так что пользователь узнает об изменении постфактум.

Речь идет о трекинге заказа по городам и складам, который до сих пор был доступен в приложении Wildberries и выгодно отличал его от OZON. После совершения покупки можно было периодически заглядывать в личный кабинет и видеть, какой именно город и склад сейчас проезжает посылка. В соответствии с этой информацией покупатель мог спланировать другие свои дела и покупки.

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Wildberries

Однако после обновления до версии 6.8.6 всё изменилось. Отслеживание всё так же доступно в ЛК, но стало совершенно бесполезным, поскольку Wildberries убрал оттуда отображение городов — теперь оно выглядит, как список статусов «Приехал в СЦ», «Покинул СЦ». Узнать точное местоположение заказа всё еще можно, но для этого нужно писать в поддержку и попросить несколько раз.

WB

Еще один неприятный нюанс — в карточках товара пропало название склада, с которого осуществляется доставка. Ранее там можно было увидеть его расположение с точностью до города, а теперь лишь два статуса: «Склад WB» и «Склад продавца». Данный параметр также помогал выбрать тот товар, который находится на самом ближнем складе и не ждать доставки долго.

Ранее WB упростил отмену заказа и сделал все возвраты бесплатными. Возможно, города убрали, чтобы покупатель не видел точное местоположение посылки и не отказывался от покупки, если склад находится далеко, а также не перезаказывал один и тот же товар несколько раз с более близких складов. В ченджлоге App Store эти изменения не отображаются, поэтому покупатель узнает об изменении уже после обновления приложения и не может вернуться назад.

App Store

Если вы хотите установить предыдущую версию Wildberries или любого другого iOS-приложения, воспользуйтесь нашим гайдом — это несложно. А владельцы Android могут просто найти и скачать более старую версию в виде APK-пакета и установить её. 

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