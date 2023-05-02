Wildberries убрал скидку, позволявшую неплохо экономить. Вместо неё появился новый способ оплаты





Wildberries внёс изменения в оплату товаров. Больше нельзя получить скидку при оплате через «Систему быстрых платежей» (СБП), зато появилась возможность отложить платёж.



Несколько недель назад Wildberries стал давать скидку 5%, если клиент привяжет счёт СБП в личном кабинете и будет оплачивать покупки с этого счёта. Вероятно, в маркетплейсе решили, что достаточное количество пользователей привязали свои счета, поэтому пропала необходимость подталкивать их к этому действию.







Теперь на странице оплаты не обозначается 5-процентная скидка при выборе СБП, но по умолчанию указано, что деньги будут списаны при получении товара. Общий лимит постоплаты 205 тысяч рублей. Также имеется возможность списать деньги за покупку сразу. Стоит учитывать, что Wildberries может списывать деньги при отказе от получения товара или возврате качественного товара, и если клиент привязал счёт СБП, сделать это будет проще, чем с карты, на которой может быть установлен лимит.

