Wildberries уличили в конской наценке на товары

Александр


Пикабушник Kapusta.tracker удивился тому, как много денег Wildberries хочет забрать себе дополнительно при продаже вещей рассрочку. Он взял для примера товар, который стоит 1629 рублей: за него предлагается заплатить 543 рубля в момент оформления заказа, а затем потребуется ещё пять платежей по 286 рублей с периодичностью 14 дней.

Kapusta.tracker посчитал, что рассрочка от Wildberries на самом деле является кредитом со ставкой 110% годовых. Комментаторы его поправили, в реальности ставка намного больше — почти 260%. Формально рассрочка от Wildberries не является кредитом и её использование не влияет на кредитную историю (что не очень хорошо, если вы хотите поправить её для получения кредита или ипотеки в банке).



Wildberries не скрывает, что при покупке товаров в рассрочку придётся переплачивать, размер комиссии за эту услугу указывается при оформлении заказа — эта сумма как раз и будет переплатой, которую можно считать вознаграждением за выдачу кредита. Впрочем, эта информация отображается только в мобильном приложении, а на сайте её нет.



Более того, при покупке в рассрочку не получится воспользоваться скидкой за использование «WB Кошелька», то есть придётся переплатить за товар ещё примерно 5%. Кредитованием занимается сам Wildberries, и это его доходы, которыми он не поделится с продавцами, чьи товары реализуются в рассрочку. Некоторые другие маркетплейсы и интернет-магазины предлагают «честную» и более выгодную для покупателей рассрочку, при которой стоимость товара разбивается на несколько равных частей без необходимости платить комиссию.

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Комментарии

tellurian
+1757
tellurian
Ну так надо считать и думать! Они не обещали халявы.
Сегодня в 13:14
#
kucc
+19
kucc
Ж — жадность
Сегодня в 13:40
#
tellurian
+1757
tellurian kucc
Для одних жадность, для других тупость и не умение считать.
33 минуты назад
#

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