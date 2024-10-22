Wildberries упростил бесплатный отказ от доставки товаров

Александр


Wildberries выгодно отличается более низкими ценами на многие товары, но отказ от ошибочно оформленной доставки или товаров, которые оказались не нужны, на этом маркетплейсе затруднён в сравнении с другими площадками. Постепенно ситуация меняется к лучшему: недавно Wildberries позволил отменять доставку в течение 30 минут после оформления, затем увеличил этот срок до одного часа, а теперь внёс ещё одно изменение.

Отныне Wildberries позволяет отказываться от товаров, доставка которых была задержана на 5 дней или более. Плата за возврат при этом не списывается, даже если она предусмотрена условиями покупки товара.



Ранее для отмены заказа с задержкой было необходимо обращаться в поддержку. И срок был более долгим — от 10 дней.



Это нововведение всё равно немного противоречит законодательству. Дело в том, что ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» предоставляет покупателю право бесплатно отказаться от товара, доставка которого была задержана (и не на 5 дней, а на любой срок). Впрочем, в этой статье идёт речь о товаре, купленном по предоплате, а Wildberries позволяет оформлять покупки с оплатой при получении, поэтому её действие распространяется не на любые заказы, а только на те, что были оплачены предварительно.

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