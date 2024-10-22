Wildberries упростил бесплатный отказ от доставки товаров

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Wildberries выгодно отличается более низкими ценами на многие товары, но отказ от ошибочно оформленной доставки или товаров, которые оказались не нужны, на этом маркетплейсе затруднён в сравнении с другими площадками. Постепенно ситуация меняется к лучшему: недавно Wildberries позволил отменять доставку в течение 30 минут после оформления, затем увеличил этот срок до одного часа, а теперь внёс ещё одно изменение.Отныне Wildberries позволяет отказываться от товаров, доставка которых была задержана на 5 дней или более. Плата за возврат при этом не списывается, даже если она предусмотрена условиями покупки товара.Ранее для отмены заказа с задержкой было необходимо обращаться в поддержку. И срок был более долгим — от 10 дней.Это нововведение всё равно немного противоречит законодательству. Дело в том, что ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» предоставляет покупателю право бесплатно отказаться от товара, доставка которого была задержана (и не на 5 дней, а на любой срок). Впрочем, в этой статье идёт речь о товаре, купленном по предоплате, а Wildberries позволяет оформлять покупки с оплатой при получении, поэтому её действие распространяется не на любые заказы, а только на те, что были оплачены предварительно.