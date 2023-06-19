Wildberries увеличил скидку при оплате популярным способом

Александр


Wildberries слегка изменил условия оплаты, сделав их более выгодными для покупателей. При привязке счёта через СБП теперь предоставляется скидка 3% на любые товары без ограничения.

Изначально Wildberries давал скидку 5%, если привязать счёт через СПБ и платить с привязанной таким образом карты, однако спустя несколько дней размер скидки был урезан до 2%. Теперь его увеличили до 3%. При этом с 2% до 1% снижена скидка при оплате по QR-коду без привязки непосредственно счёта.



Стоит иметь в виду, что оплачивая покупки через СПБ вы лишаетесь кэшбэка от банка. Дело в том, что покупки и переводы через СБП не предусматривают эквайринг, то есть торговая площадка не платит комиссию банку, а именно с этих отчислений обычно выплачивается кэшбэк. Покупки на Wildberries обычно проходят по категории «Одежда и обувь», поэтому в том случае, если ваш банк даёт повышенный кэшбэк на эту категорию, вероятно, вам выгоднее оплачивать их не через СПБ, а указывая номер карты. Если же размер кэшбэка в вашем банке по этой категории обычный, скидка от Wildberries окажется более выгодной.
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+112
Volnorez Uraganov
Привязывать карту к вайлдберис в итоге обойдется дороже чем трех процентная скидка)))
2 часа назад в 11:48
#
+665
Paspartu Volnorez Uraganov
У меня ничего лишнего не списывают.
2 часа назад в 12:26
#
+138
lokky Paspartu
это пока...
час назад в 13:39
#
+4703
Carter_Mayers
По времени доставки в регионы, они конечно среди маркетплейсов вне конкуренции. Авиаперевозки рулят, 3-5 дней и уже получаешь свой заказ. Прям как в лучшие годы, когда Озон доставлял в регионы быстрее недели. Если что-то нужно заказать максимально быстро, то пользуюсь ими
час назад в 12:55
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