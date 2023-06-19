Wildberries увеличил скидку при оплате популярным способом

Wildberries слегка изменил условия оплаты, сделав их более выгодными для покупателей. При привязке счёта через СБП теперь предоставляется скидка 3% на любые товары без ограничения.Изначально Wildberries давал скидку 5%, если привязать счёт через СПБ и платить с привязанной таким образом карты, однако спустя несколько дней размер скидки был урезан до 2%. Теперь его увеличили до 3%. При этом с 2% до 1% снижена скидка при оплате по QR-коду без привязки непосредственно счёта.Стоит иметь в виду, что оплачивая покупки через СПБ вы лишаетесь кэшбэка от банка. Дело в том, что покупки и переводы через СБП не предусматривают эквайринг, то есть торговая площадка не платит комиссию банку, а именно с этих отчислений обычно выплачивается кэшбэк. Покупки на Wildberries обычно проходят по категории «Одежда и обувь», поэтому в том случае, если ваш банк даёт повышенный кэшбэк на эту категорию, вероятно, вам выгоднее оплачивать их не через СПБ, а указывая номер карты. Если же размер кэшбэка в вашем банке по этой категории обычный, скидка от Wildberries окажется более выгодной.