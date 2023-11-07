Wildberries вернул долгожданную кнопку, которая помогает экономить на заказах

Популярный маркетплейс Wildberries решил вернуть историю цен. В приложении снова есть соответствующая кнопка.



Впервые история цен за 6 месяцев с подробным графиком колебания стоимости товара появилась в приложении WB пару лет назад. Совсем недавно маркетплейс почему-то решил её убрать; возможно, менеджмент посчитал, что этот инструмент удерживает покупателей от заказа, когда они видят подорожание на графике.









Теперь же анализ изменения цены на товары вновь тихо вернулся в приложение Wildberries без публичных объявлений со стороны маркетплейса. Любопытно, что на графиках цен можно увидеть их колебания даже за тот период, в который функция была недоступна.



Ввиду приближающейся распродажи фича будет очень кстати: некоторые продавцы могут хитрить, поднимая цену перед распродажей, а потом объявляя фейковую скидку. Теперь же анализ изменения цены на товары вновь тихо вернулся в приложение Wildberries без публичных объявлений со стороны маркетплейса. Любопытно, что на графиках цен можно увидеть их колебания даже за тот период, в который функция была недоступна.Ввиду приближающейся распродажи фича будет очень кстати: некоторые продавцы могут хитрить, поднимая цену перед распродажей, а потом объявляя фейковую скидку.