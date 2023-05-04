Wildberries вернул скидку за популярный способ оплаты

Александр



Несколько недель назад Wildberries начал предоставлять скидку в размере 5% при привязке счёта в «Системе быстрых платежей» и оплате таким способом. На этой неделе маркетплейс убрал скидку, вернув возможность оплачивать товар при получении, а теперь опять переиграл.

Сейчас при оформлении заказа нет опции списания средств при получении товаров, но вернулась скидка при оплате через СБП. Правда, она стала меньше — не 5%, а всего 2%.



Стоит иметь в виду, что банки не начисляют кэшбэк при оплате через СБП. Очевидно, Wildberries даёт скидку за счёт того, что экономит на эквайринге, поскольку плата за него не взимается банками при таком способе расчёта. Маркетплейс уже ругали за подобный подход — когда он брал комиссию с оплаты картам Visa и Mastercard, делая более выгодной оплату с помощью карт «Мир», а также системы SberPay и СБП.

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Комментарии

+552
law
Крутая скидка))
41 минуту назад
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