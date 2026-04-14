Wildberries, VK, Яндекс и приложения банков начали отключаться при входе с VPN

Популярные российские приложения и сервисы частично перестали работать при включенном VPN. Об этом пишут «Известия». 

Согласно источнику, проблемы начали возникать как с десктопа, так и на мобильных устройствах. К примеру, ресурсы Яндекса часто отображают «заглушку» о недоступности интернета, если пользователь открывает их со включенным VPN. В соцсети ВКонтакте могут не загружаться видеоролики, полностью перестали открываться государственные сайты вроде pravo.gov.ru и regulation.gov.ru. 

Также о сбоях и частичной неработоспособности начали сообщать пользователи Wildberries, Сбербанка, Т-банка, некоторых медицинских сервисов. При этом однозначной закономерности пока нет: иногда отказ может быть связан с отключением интернета, а в других случаях — со включенным VPN. Сами сервисы в основном называют первую причину. 

Напомним, что ранее СМИ стало известно о требовании Минцифры к крупным российским онлайн-площадкам ограничивать доступ пользователям, которые заходят через VPN. Инсайдеры называли 15 апреля как точку отсчета нового требования. 
Источник:
Известия
practic8167
Прикольно что сбер до сих пор не в белом списке и если через впн теперь рубят то к нему и не добраться))) зато окко работает…
15 апреля 2026 в 15:29
