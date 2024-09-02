Wildberries ввел новый режим работы

Олег

WB


Популярный маркетплейс Wildberries начал работать по подписке. Подробности опубликованы в официальном Telegram-канале бренда, а новая кнопка появилась в профиле у некоторых пользователей.

Подписку «Wildberries Клуб» можно попробовать за 1 рубль на первый месяц. Вот перечень преимуществ, которые она предлагает:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
  • дополнительные скидки на товары до 31%, которые суммируются с вашими персональными предложениями и другими скидками на платформе;
  • выделенная линия поддержки;
  • возможность изменить пункт выдачи заказа в течение 30 минут, пока заказ не собран;
  • более заметный личный профиль в «Отзывах» и «Вопросах» — со значком WB Клуба;
  • специальные предложения от наших партнёров.
WB

Никаких подробностей о специальных скидках и предложениях от партнеров не приводится. Начиная со второго месяца подписка будет стоить 199 рублей, также можно купить 6 месяцев за 1069 рублей или годовой доступ за 1899 рублей. 

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Источник:
WB
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Комментарии

tellurian
+1737
tellurian
По сути деньги за воздух , имхо
час назад в 18:02
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