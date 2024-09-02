Wildberries ввел новый режим работы



Популярный маркетплейс Wildberries начал работать по подписке. Подробности опубликованы в официальном Telegram-канале бренда, а новая кнопка появилась в профиле у некоторых пользователей.



Подписку «Wildberries Клуб» можно попробовать за 1 рубль на первый месяц. Вот перечень преимуществ, которые она предлагает:





дополнительные скидки на товары до 31%, которые суммируются с вашими персональными предложениями и другими скидками на платформе;

выделенная линия поддержки;

возможность изменить пункт выдачи заказа в течение 30 минут, пока заказ не собран;

более заметный личный профиль в «Отзывах» и «Вопросах» — со значком WB Клуба;

специальные предложения от наших партнёров.



Никаких подробностей о специальных скидках и предложениях от партнеров не приводится. Начиная со второго месяца подписка будет стоить 199 рублей, также можно купить 6 месяцев за 1069 рублей или годовой доступ за 1899 рублей. Никаких подробностей о специальных скидках и предложениях от партнеров не приводится. Начиная со второго месяца подписка будет стоить 199 рублей, также можно купить 6 месяцев за 1069 рублей или годовой доступ за 1899 рублей.