WB


Российский маркетплейс Wildberries ввел новые правила для возврата товара, который не устраивает покупателя. Об этом написали в российском издании Forbes.

Согласно источнику, Wildberries начал тестировать платный возврат товаров — в московских пунктах выдачи появились соответствующие объявления. Отправить не понравившийся товар обратно теперь стоит 100 рублей за единицу. Ранее маркетплейс уже начал взимать плату в размере 50-100 рублей за каждый невостребованный товар — пользователь заплатит в том случае, если заказал вещь, но даже не пришел за ней в пункт выдачи.

Новое правило коснется не всех пользователей. Wildberries поясняет, что изменения введены с целью борьбы с недобросовестной конкуренцией. Дело в том, что некоторые предприниматели создают новые аккаунты, заказывают большую партию товара у конкурента, после чего выжидают время и возвращают ее назад. Всё это время товар никто не может купить и продавцы терпят убытки. Поэтому за отказ от товара будут платить только те пользователи, которые статистически возвращают более 80% своих заказов при осмотре в пункте выдачи, либо те, у кого общая сумма выкупа составляет менее 10 000 рублей. Теоретически, под это ограничение вместе с недобросовестными продавцами могут попасть и обычные пользователи, которые только недавно начали пользоваться Wildberries.

По подсчетам самой WB, нововведение затронет лишь 5% от всех пользователей площадки.

Помимо борьбы с хитрыми продавцами, маркетплейс называет еще одну причину ввода платы за возврат — WB хочет ограничить шопоголиков, которые заказывают сразу много (более 15) товаров, смотрят или примеряют его, фотографируются с ним, но при этом не забирают ни одного. Теперь у таких людей появится стимул более внимательно прочесть описание товара или сверить размерную сетку. Стоит упомянуть, что, с другой стороны, далеко не все продавцы ответственно подходят к формированию описания товара.

Юристы говорят, что требование платы за возврат товара вполне соответствует текущему законодательству. Дело в том, что стоимость товара клиенту компенсирует продавец (предприниматель), а сам маркетплейс удерживает только компенсацию расходов на доставку. 



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Источник:

Forbes.ru Forbes.ru

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