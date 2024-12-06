Это важно знать: Wildberries ввёл новые правила выдачи и возврата товаров





Как пишет ТАСС, Wildberries начал тестировать новый формат выдачи заказов — через газетные киоски. Пилотный проект охватывает торговых 26 объектов в четырёх регионах, а по результатам тестирования он может быть масштабирован на всю страну.

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