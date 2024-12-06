Это важно знать: Wildberries ввёл новые правила выдачи и возврата товаров

Как пишет ТАСС, Wildberries начал тестировать новый формат выдачи заказов — через газетные киоски. Пилотный проект охватывает торговых 26 объектов в четырёх регионах, а по результатам тестирования он может быть масштабирован на всю страну.
Ещё несколько нововведений касаются как раз возврата. Отныне возвращать бракованный или не подошедший по каким-то параметрам товар можно не только в тот ПВЗ, где он был выдан, а в любой на выбор покупателя. Для возврата больше не требуется QR-код или штрих-код с упаковки, поэтому нет необходимости хранить плёнку, в которую обёрнут товар. При оформлении возврата в приложении формируется QR-код, который нужно показать сотруднику ПВЗ или курьеру в момент приёмки товара. Раньше в возврате могли отказать, если код с упаковки не сохранился, что противоречило законодательству о защите прав потребителей, которым не установлена обязанность покупателя предоставлять продавцу даже чек, не говоря уже о каких-то кодах с упаковки.