Это важно знать: Wildberries ввёл новые правила выдачи и возврата товаров

Александр



Как пишет ТАСС, Wildberries начал тестировать новый формат выдачи заказов — через газетные киоски. Пилотный проект охватывает торговых 26 объектов в четырёх регионах, а по результатам тестирования он может быть масштабирован на всю страну.

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В скором времени выдача товаров в газетных киосках станет доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Твери. Существуют ограничения, которых нет при получении заказов в ПВЗ: максимальный размер упаковки товара не может превышать 35×45×38 см, стоимость должна быть не более 10 тысяч рублей, товар хранится до трёх дней, возможность примерки отсутствует. Это нововведение, по задумке Wildberries, должно снизить нагрузку на пункты выдачи, которая в предновогодний период наверняка будет зашкаливать. Вернуть товар, полученный в газетном киоске, можно будет либо через ПВЗ, либо через курьера.

Ещё несколько нововведений касаются как раз возврата. Отныне возвращать бракованный или не подошедший по каким-то параметрам товар можно не только в тот ПВЗ, где он был выдан, а в любой на выбор покупателя. Для возврата больше не требуется QR-код или штрих-код с упаковки, поэтому нет необходимости хранить плёнку, в которую обёрнут товар. При оформлении возврата в приложении формируется QR-код, который нужно показать сотруднику ПВЗ или курьеру в момент приёмки товара. Раньше в возврате могли отказать, если код с упаковки не сохранился, что противоречило законодательству о защите прав потребителей, которым не установлена обязанность покупателя предоставлять продавцу даже чек, не говоря уже о каких-то кодах с упаковки.

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Комментарии

tellurian
+2047
tellurian
У вас есть скидки при оплате кошельком? У меня 2 недели назад выключили. Плачу обычной картой. Там хоть кешбек есть.
2 часа назад в 16:30
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