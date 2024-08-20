Wildberries ввёл плату за доставку товаров в некоторые ПВЗ

Александр
Жители нескольких российских городов заметили, что доставка товаров с Wildberries для них стала платной. При этом сохранилась возможность не платить, если просто выбрать другой пункт выдачи.

Плата за доставку обычно составляет 200 рублей, но в случае с тяжёлыми и крупногабаритными товарами её размер может доходить до 1000 рублей. В момент оформления заказа появляется предупреждение об этом — указано, что доставка стала платной из-за перегруженности ПВЗ. Можно выбрать другой, менее загруженный пункт выдачи, доставка туда будет бесплатной.



Очевидно, что Wildberries ввёл эту плату для того, чтобы более равномерно распределить нагрузку между ПВЗ — чтобы на наиболее востребованных не скапливались товары и не образовывались очереди в то время, пока менее популярные пустуют. Известно, что в некоторых регионах у Wildberries нет бесплатной доставки — как правило, это наиболее удалённые от складов маркетплейса города и другие населённые пункты.

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