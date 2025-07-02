Wildberries ввёл правила поведения в ПВЗ. Запретов очень много!

Wildberries ужесточил требования к поведению клиентов в пунктах выдачи заказов. Новые правила, закреплённые в пользовательском соглашении, направлены на борьбу с неадекватными действиями посетителей и создание комфортной среды для всех участников процесса.
Важным нововведением стал запрет на несанкционированную съемку. Посетителям пунктов выдачи нельзя производить фото- или видеосъемку любых лиц, находящихся в ПВЗ (сотрудников, других клиентов, курьеров), без их явного и добровольного согласия. Это правило призвано защитить право на приватность.
Также Wildberries требует от клиентов предоставлять исключительно достоверную информацию при оценке сервиса и процесса получения заказа. Нарушение установленных правил поведения может повлечь за собой правовые последствия для недобросовестного покупателя.