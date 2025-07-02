Wildberries ввёл правила поведения в ПВЗ. Запретов очень много!





Wildberries ужесточил требования к поведению клиентов в пунктах выдачи заказов. Новые правила, закреплённые в пользовательском соглашении, направлены на борьбу с неадекватными действиями посетителей и создание комфортной среды для всех участников процесса.

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