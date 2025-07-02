Wildberries ввёл правила поведения в ПВЗ. Запретов очень много!

Александр



Wildberries ужесточил требования к поведению клиентов в пунктах выдачи заказов. Новые правила, закреплённые в пользовательском соглашении, направлены на борьбу с неадекватными действиями посетителей и создание комфортной среды для всех участников процесса.

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Теперь при получении заказа покупатель обязан соблюдать ряд норм. В частности, запрещается создавать помехи работе ПВЗ или получению заказов другими клиентами. Особый акцент сделан на недопустимость агрессивного поведения: под запретом оскорбления, угрозы, клевета, распространение недостоверной или порочащей честь и достоинство информации в отношении сотрудников ПВЗ, других посетителей или курьеров.

Важным нововведением стал запрет на несанкционированную съемку. Посетителям пунктов выдачи нельзя производить фото- или видеосъемку любых лиц, находящихся в ПВЗ (сотрудников, других клиентов, курьеров), без их явного и добровольного согласия. Это правило призвано защитить право на приватность.

Также Wildberries требует от клиентов предоставлять исключительно достоверную информацию при оценке сервиса и процесса получения заказа. Нарушение установленных правил поведения может повлечь за собой правовые последствия для недобросовестного покупателя.

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Комментарии

+286
просто дед
Балин, как хорошо раньше было, получил заказ, послал всех на…х, втащил менеджеру и пошел довольный домой. Вот все позапрещали в этой стране…
Сегодня в 16:23
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Tigrolik
+809
Tigrolik
Да кто им продолжает пользоваться??!??
39 минут назад
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