Маркетплейс Wildberries выпустил банковскую карту WB Card. Она бесплатная, оформить её можно на сайте, подтверждение личных данных происходит через «Госуслуги».

Карта виртуальная и эмитируется компанией Mastercard, физической карты не предусмотрено. Пополнить её можно переводом с другой карты через «Систему быстрых переводов», лимит — до 100 тысяч рублей в месяц, а остаток баланса на ней не может превышать 60 тысяч рублей. Wildberries также выпустил приложение WB Card, с помощью которого можно посмотреть баланс, заблокировать карту или перевыпустить её.



При оплате с помощью WB Card предоставляется скидка 2%, но Wildberries и так даёт такую скидку при оплате картами «Мир» и через «Систему быстрых переводов», а для Mastercard и Visa цены оказываются выше, так что эта скидка по сути является мнимой. Также есть пользователи, которые пожаловались, что добавили WB Card в «Систему быстрых переводов» в качестве основной карты, а поступившие на неё переводы невозможно вывести, и теперь они могут потратить эти деньги только на товары в Wildberries.



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