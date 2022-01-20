



Маркетплейс Wildberries выпустил банковскую карту WB Card. Она бесплатная, оформить её можно на сайте, подтверждение личных данных происходит через «Госуслуги».



Карта виртуальная и эмитируется компанией Mastercard, физической карты не предусмотрено. Пополнить её можно переводом с другой карты через «Систему быстрых переводов», лимит — до 100 тысяч рублей в месяц, а остаток баланса на ней не может превышать 60 тысяч рублей. Wildberries также выпустил приложение WB Card, с помощью которого можно посмотреть баланс, заблокировать карту или перевыпустить её.







При оплате с помощью WB Card предоставляется скидка 2%, но Wildberries и так даёт такую скидку при оплате картами «Мир» и через «Систему быстрых переводов», а для Mastercard и Visa цены оказываются выше, так что эта скидка по сути является мнимой. Также есть пользователи, которые пожаловались, что добавили WB Card в «Систему быстрых переводов» в качестве основной карты, а поступившие на неё переводы невозможно вывести, и теперь они могут потратить эти деньги только на товары в Wildberries.







