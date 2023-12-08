Wildberries выпустил новое приложение для iPhone и Android. В нём ничего нельзя купить



Популярный маркетплейс представил собственное приложения для видеозвонков. Об этом он сообщает на своем официальном сайте.



Утилита получила название WB Stream. Она предназначена для онлайн-встреч, видеоконференций и трансляций и пока работает в бета-версии. Несмотря на ранний запуск, сервис уже предлагает функцию онлайн-чата во время звонка, демонстрацию экрана, опцию поднятия руки и даже запись звонка.







Утилита Утилита доступна для устройств с Android, iOS и macOS, а сам сервис доступен еще и в веб-версии. Сейчас оно доступно абсолютно всем желающим и не имеет никаких платных опций.