Wildberries выпустил новое приложение для iPhone и Android. В нём ничего нельзя купить

Олег

WB


Популярный маркетплейс представил собственное приложения для видеозвонков. Об этом он сообщает на своем официальном сайте.

Утилита получила название WB Stream. Она предназначена для онлайн-встреч, видеоконференций и трансляций и пока работает в бета-версии. Несмотря на ранний запуск, сервис уже предлагает функцию онлайн-чата во время звонка, демонстрацию экрана, опцию поднятия руки и даже запись звонка.

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Утилита доступна для устройств с Android, iOS и macOS, а сам сервис доступен еще и в веб-версии. Сейчас оно доступно абсолютно всем желающим и не имеет никаких платных опций. 

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Источник:
Wildberries
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Комментарии

tellurian
+4680
tellurian
Для чего?
42 минуты назад
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s_medik
+3395
s_medik
А видеотзывы, как на Ozon, так и не могут сделать. Хотя с их модерацией, не удивлюсь, что приложение превратиться в PornHub.
32 минуты назад
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