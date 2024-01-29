Wildberries заплатит 21 млн рублей, чтобы избавить вас от очередей в ПВЗ и быстрее доставлять заказы



Wildberries объявил конкурс с выплатой больших грантов. Маркетплейс ищет людей, которые помогут ему стать лучше.



Совместно со «Сколково» Wildberries запускает конкурс по поиску технологических решений, улучшающих текущие процессы в обработке заказов, бизнес-процедурах и обслуживании клиентов. В нем смогут поучаствовать различные компании, которые смогут разработать новые способы повышения эффективности работы маркетплейса: избавиться от очередей, быстрее доставлять заказы, лучше обрабатывать поступления, минимизировать повреждения товаров в дороге и так далее.







Участники акселератора смогут тестировать свои решения на инфраструктуре WB, а три победителя получат гранты по 7 млн рублей. Несомненно, клиенты маркетплейса только выиграют от грядущих перемен.