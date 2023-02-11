По данным Двача, пользователи Wildberries обнаружили на площадке очень странный товар — растворитель для красок и лака, покупатели которого оставляли зашифрованные комментарии. Они спрашивали, сколько грамм им следует использовать, указывая свой пол, возраст и вес. Продавец охотно давал советы: для лёгкого растворения — 1-1,5 грамма, для полного — 2 грамма.
Некоторые покупатели откровенно писали, что их отлично торкает с этого товара, и он успешно растворяет плохое настроение. Судя по отзывам, товар продавался в течение нескольких месяцев — как минимум с прошлой осени и по февраль.
Скорее всего, продавец отгружал вовсе не растворитель для красок, а нечто гораздо более забористое и, вероятно, не совсем законное. Можно предположить, что покупатели находились методом сарафанного радио, то есть существующие потребители рассказывали о стафе своим друзьям, а те переходили по ссылке и делали заказы.
Wildberries заподозрили в продаже наркотиков. Дилер и покупатели почти не палились
Александр Кузнецов —
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Рекомендации
Комментарии
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+6
Тупые...Неужели настолько скучно жить, что другим развлечь себя не могут...Люди вообще — наркоманыКто-то на адреналине, рискуя жизнью; кто-то перед компом, развивая жизнь виртуальную, пока своя стоит на месте; кто-то на карьере, пропуская все самые важные моменты; а кто-то на сайтах и форумах, оставляя токсичные комментарии, преисполненные "мудрости" о том, как все "дураки".
2 часа назад в 14:44
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Из-за какой-то диллерской падлы скорее всего закроют отличную площадку... Жаль
час назад в 15:38
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Это не из за диллерской падлы, а все потому что wb спокойно принимает поддельные сертификаты и прочие документы которые нужны для продажи товара на площадке.Если спросите доказательства, то посмотрите на садоводе, где кричат в каждом углу что их делают, да и в интернете за деньги можно сделать.Когда они начнут проверять товар и продавцов то диллеров там и не будет.Вб был раньше отличной площадкой, но, что стало сейчас это одно расстройство и паль.
58 минут назад
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