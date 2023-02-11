Wildberries заподозрили в продаже наркотиков. Дилер и покупатели почти не палились





По данным Двача, пользователи Wildberries обнаружили на площадке очень странный товар — растворитель для красок и лака, покупатели которого оставляли зашифрованные комментарии. Они спрашивали, сколько грамм им следует использовать, указывая свой пол, возраст и вес. Продавец охотно давал советы: для лёгкого растворения — 1-1,5 грамма, для полного — 2 грамма.



Некоторые покупатели откровенно писали, что их отлично торкает с этого товара, и он успешно растворяет плохое настроение. Судя по отзывам, товар продавался в течение нескольких месяцев — как минимум с прошлой осени и по февраль.



















Скорее всего, продавец отгружал вовсе не растворитель для красок, а нечто гораздо более забористое и, вероятно, не совсем законное. Можно предположить, что покупатели находились методом сарафанного радио, то есть существующие потребители рассказывали о стафе своим друзьям, а те переходили по ссылке и делали заказы.

