Wildberries заподозрили в продаже наркотиков. Дилер и покупатели почти не палились

Александр



По данным Двача, пользователи Wildberries обнаружили на площадке очень странный товар — растворитель для красок и лака, покупатели которого оставляли зашифрованные комментарии. Они спрашивали, сколько грамм им следует использовать, указывая свой пол, возраст и вес. Продавец охотно давал советы: для лёгкого растворения — 1-1,5 грамма, для полного — 2 грамма.

Некоторые покупатели откровенно писали, что их отлично торкает с этого товара, и он успешно растворяет плохое настроение. Судя по отзывам, товар продавался в течение нескольких месяцев — как минимум с прошлой осени и по февраль.









Скорее всего, продавец отгружал вовсе не растворитель для красок, а нечто гораздо более забористое и, вероятно, не совсем законное. Можно предположить, что покупатели находились методом сарафанного радио, то есть существующие потребители рассказывали о стафе своим друзьям, а те переходили по ссылке и делали заказы.

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Комментарии

Влад Соло
+629
Влад Соло
Закрывай эту помойку, товарищ майор.
Сегодня в 12:20
#
+731
Stylus
да уж, сколько людей себя гробят из-за мимолётного кайфа, который со временем притупляется, а здоровье уже не вернуть. Тупые...Неужели настолько скучно жить, что другим развлечь себя не могут...
Сегодня в 12:32
#
+6
🄺ирилл 🄼 Stylus
Тупые...Неужели настолько скучно жить, что другим развлечь себя не могут...
Люди вообще — наркоманыКто-то на адреналине, рискуя жизнью; кто-то перед компом, развивая жизнь виртуальную, пока своя стоит на месте; кто-то на карьере, пропуская все самые важные моменты; а кто-то на сайтах и форумах, оставляя токсичные комментарии, преисполненные "мудрости" о том, как все "дураки".
2 часа назад в 14:44
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0
Евгения Королева
Из-за какой-то диллерской падлы скорее всего закроют отличную площадку... Жаль
час назад в 15:38
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0
Olga Khomyakova Евгения Королева
Это не из за диллерской падлы, а все потому что wb спокойно принимает поддельные сертификаты и прочие документы которые нужны для продажи товара на площадке.Если спросите доказательства, то посмотрите на садоводе, где кричат в каждом углу что их делают, да и в интернете за деньги можно сделать.Когда они начнут проверять товар и продавцов то диллеров там и не будет.Вб был раньше отличной площадкой, но, что стало сейчас это одно расстройство и паль.
58 минут назад
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