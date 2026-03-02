Wildberries запустил кэшбэк, который заставит вас отказаться от привычных банков





Wildberries открыл для своих пользователей возможность получать кэшбэк за платежи в супермаркетах. Об этом пишет «Газета.ру». Wildberries открыл для своих пользователей возможность получать кэшбэк за платежи в супермаркетах. Об этом пишет «Газета.ру». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, новая программа лояльности касается тех пользователей, которые получили дебетовую карту «WB Банка» — она позволит получать повышенный кэшбэк за покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах в размере 5%. Чтобы вознаграждение активировалось, платежный терминал магазина должен быть настроен на категорию «Супермаркеты». Это значительно выше, чем дают классические банки (обычно до 1-2% за покупку продуктов).Помимо этого, карта дает скидку при оплате покупок на Wildberries, ежедневные проценты на остаток средств по счету, бесплатный выпуск и обслуживание, а также снятие до 100 тыс. рублей в месяц в любых банкоматах без комиссии. Возможно использование карты в приложении Mir Pay.