Wildberries запустил новый сервис. Всем конкурентам придётся подвинуться

Wildberries открыл доступ к сервису «WB Книги», который доступен на сайте и в отдельном приложении, выложенном в «Play Маркете», App Store и RuStore. Таким образом, Wildberries выходит на рынок электронных и аудиокниг, где до сих пор доминировал «Литрес». Его ближайшие конкуренты — «Яндекс Книги» и «Строки» от МТС — теперь получат сильного конкурента на фоне стремительного роста рынка.В сервисе представлена витрина печатных изданий, которые можно заказать на основном сайте Wildberries, а также библиотека электронных и аудиокниг. Помимо стандартных возможностей (поиск, читалка, аудиоплеер, синхронизация между устройствами), «WB Книги» предлагают сообщества для обсуждения книг — например, уже создано комьюнити, посвящённое творчеству популярного автора Анны Джейн. В планах — добавление ИИ-помощников для учёбы и инструментов для оцифровки текстов. Подписка на «WB Книги» стоит 399 рублей в месяц или дешевле при оплате за полгода или год. Первый месяц — пробный за 1 рубль.

