Wildberries запустил новый сервис. Всем конкурентам придётся подвинуться

В сервисе представлена витрина печатных изданий, которые можно заказать на основном сайте Wildberries, а также библиотека электронных и аудиокниг. Помимо стандартных возможностей (поиск, читалка, аудиоплеер, синхронизация между устройствами), «WB Книги» предлагают сообщества для обсуждения книг — например, уже создано комьюнити, посвящённое творчеству популярного автора Анны Джейн. В планах — добавление ИИ-помощников для учёбы и инструментов для оцифровки текстов. Подписка на «WB Книги» стоит 399 рублей в месяц или дешевле при оплате за полгода или год. Первый месяц — пробный за 1 рубль.
Глава Wildberries Татьяна Ким отметила, что цель нового сервиса — сформировать у пользователей привычку читать ежедневно. По её словам, «WB Книги» это не просто магазин, а литературное пространство. Пользователи могут покупать и читать книги, а также находить единомышленников, участвовать в закрытых книжных клубах, обсуждать сюжеты в тематических сообществах и посещать тематические мероприятия.