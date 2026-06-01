Wildberries запустил сравнение товаров с помощью ИИ. Что это и как работает?

Александр


Маркетплейс Wildberries запустил в тестовом режиме новый инструмент на базе искусственного интеллекта для сравнения товаров. Функция получила название «Умное сравнение» и будет постепенно внедряться в мобильном приложения для всех пользователей. Покупатель может выбрать несколько товаров из одной категории, после чего ИИ выдаст структурированный ответ с ключевыми отличиями, плюсами и минусами каждого варианта.

Система также предложит рекомендацию с объяснением, какой товар лучше подойдёт под конкретную задачу — например, для работы, учёбы, игр или частых поездок. Наибольшую пользу новинка принесёт в категориях, где выбор зависит от множества технических параметров: электроника, бытовая техника, инструменты, товары для дома и ремонта. Вместо ручного сравнения десятков характеристик пользователь получает короткое и понятное объяснение на естественном языке.



Ранее Wildberries запустил виртуальную примерочную одежды и косметики, умный поиск по фото и нейросетевой пересказ отзывов — все эти функции работают на основе искусственного интеллекта. Полноценный запуск «Умного сравнения» для всех пользователей произойдёт после завершения тестового периода и доработок на основе обратной связи.

Источник:
CNews
